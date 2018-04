Vegánsky burger ľudí zavádza, rozhodli Francúzi. Hrozí zaň pokuta

Parlamentom minulý týždeň prešiel zákon, ktorý zakazuje výrobcom používať slová, ktoré označujú mäsové jedlá.

24. apr 2018 o 14:17 Karolína Klinková

PARÍŽ, BRATISLAVA. Francúzski vegetariáni a vegáni si už zeleninový steak či vegetariánsky burger neobjednajú. Nie že by tieto jedlá prestali existovať - po novom sa však budú musieť volať inak.

Francúzski poslanci minulý týždeň schválili zákon, ktorý výrobcom čisto rastlinných produktov zakazuje používať názvy, ktorými sa pôvodne označovala strava s obsahom mäsa či mlieka.

Podľa nich je totiž takéto používanie zavádzajúce.

Nie je dôvod

Zákon prešiel francúzskym parlamentom minulý štvrtok. Návrh pripravil poslanec centristickej strany République En Marche Jean-Baptiste Moreau. Na twitteri napísal, že je dôležité bojovať proti falošným tvrdeniam.

“ To, že zavádzame spotrebiteľa, je absolútny nonsens. Zdôvodnenie zákona je čisto komerčné. „ Tobias Leenaert , zakladateľ Erurópskej vegetariánskej únie

“S vegánstvom prišla nová segmentácia trhu,” uviedol Moreau - profesiou chovateľ dobytka - podľa francúzskeho denníka Le Figaro.

“Ale nie je dôvod používať názvy, ktoré sa zvyčajne spájajú s mäsom, pre tieto produkty. Veď vegánstvo odmieta práve tento typ mäsovej diéty.”

Ak výrobcovia neprestanú vyrábať produkty ako “vegetariánska klobása” či “vegánska slanina”, po novom im bude hroziť pokuta až 300-tisíc eur.

Absolútny nonsens

Moreau sa pri návrhu zákona inšpiroval rozsudkom Európskeho súdu z roku 2017. Ten hovoril len o mliečnych výrobkoch, Francúzi sa však sústredia už aj na mäsové produkty.

Európsky súd sa pri rozsudku odvolal na prísnu legislatívu Únie, ktorá jasne stanovuje, čo možno a nemožno nazvať mliekom, smotanou, maslom, syrom či jogurtom.

Európskej vegetariánskej únii (EVA) sa vtedy rozhodnutie súdu nepáčilo.

“To, že zavádzame spotrebiteľa, je absolútny nonsens,” povedal vtedy jej zakladateľ Tobias Leenaert podľa európskeho serveru Retail Detail, ktorý sa zaoberá novinkami v maloobchode. “Zdôvodnenie zákona je čisto komerčné. Odkaz na mlieko by mal pomôcť preklenúť priepasť k skutočnému využívaniu alternatív, a to by vláda mala podporovať.”

Prirodzený vývoj

Mnohí však francúzsky boj proti používaniu pôvodných názvov produktov na ich rastlinné alternatívy nevidia len ako spor medzi mäsožravcami a vegetariánmi. O situácii sa hovorí aj v lingvistickom kontexte.

Magazín Quartz napríklad o kauze píše ako o “ďalšom pokuse francúzskych zákonodarcov zabrániť jazyku, aby sa prirodzene vyvíjal”.

“Politici a vedci z Académie française sa často pokúšajú bojovať proti zmenám, o ktorých si myslia, že poškodzujú integritu francúzštiny,” pokračuje Quartz. Spomína prípad, kedy sa pokúšali zastaviť čoraz väčší vplyv angličtiny na francúzsky jazyk.

“Napokon, hamburger zvykol označovať špecificky ľudí, ktorí sú z nemeckého Hamburgu,” píše ďalej Quartz. “Jeden deň môže klobása znamenať mäsový valček, a neskôr ochutený proteínový valček.”