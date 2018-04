Strážil bin Ládina. Nemci mu teraz vyplácajú sociálne dávky

Rodený Tunisan v rokoch 1999 až 2000 pôsobil v Afganistane, jeho členovia rodiny už majú nemecké občianstvo.

24. apr 2018 o 13:15 ČTK

BERLÍN. Niekdajší bodyguard teroristického vodcu Usámu bin Ládina žije už roky v Nemecku a na príspevkoch od štátu pre seba a svoju rodinu dostáva viac ako 1160 eur mesačne.

Napísal to v utorok denník Bild, podľa ktorého štyridsaťdvaročný salafista Sami A. nemôže byť deportovaný do rodného Tuniska, pretože by mu tam hrozilo neľudské zaobchádzanie.

Sami A., ktorého úrady považujú za potenciálne nebezpečného, ​​žije v Nemecku od roku 1997 a finančnú podporu dostáva nepretržite od roku 2008.

Západonemecké mesto Bochum mu na základe azylového zákona vypláca 194 eur mesačne. Rovnakú čiastku dostáva aj jeho žena, na štvoricu detí má pár medzi 133 a 157 eurami mesačne. K tomu majú ešte nárok na ďalšie príspevky.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Tunisan, ktorý sa každý deň musí hlásiť polícii, prišiel do Nemecka už ako študent. V rokoch 1999 až 2000 pôsobil v Afganistane ako jeden z bin Ládinových osobných strážcov. Neskôr sa znova vrátil do Nemecka. Členovia jeho rodiny už majú nemecké občianstvo.

Nemci sa Samiho A., ktorý všetky obvinenia popiera, snažili opakovane vrátiť do Tuniska. V apríli minulého roku ale súd poslednej inštancie konštatoval, že aj keď sa v Tunisku zmenila politická situácia, stále hrozí nebezpečenstvo, že by bol Sami A. vystavený ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo dokonca mučenia.

Jeho prípad poukazuje na ťažkosti, na ktoré často nemecké úrady narážajú pri pokusoch vrátiť neúspešných žiadateľov do krajiny pôvodu.

V krajine je teraz okolo 65-tisíc ľudí, ktorí by mali byť deportovaní, ale pre problémy s chýbajúcimi dokumentami alebo nedostatočnej spolupráci krajín pôvodu nemôžu odísť.