Miniatúrny zloduch aj škriatok v Harrym Potterovi. Zomrel herec Verne Troyer

Preslávil sa vo filmoch o Austinovi Powersovi.

24. apr 2018 o 11:25 Karolína Klinková

Hovorili o ňom ako o najmenšom hercovi na svete. No len vzrastom. Jeho výška 81 centimetrov, za ktorú mohla vzácna genetická porucha, z neho v porovnaní s kolegami nerobila o nič horšieho herca a komika.

Verne Troyer (1.1.1969 - 21.4.2018) zomrel vo veku 49 rokov. Príčinu smrti jeho hovorca neuviedol.

Na oficiálnom Troyerovom Instagrame sa po jeho smrti objavil príspevok, v ktorom sa písalo, že v poslednom období si prechádzal “veľkým smútkom” a že “depresia a samovražda sú vážnymi témami”.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bolo to veľké

Podľa filmovej databázy IMDb si dovedna zahral v 56 filmoch a televíznych šou. Prvú rolu získal ako kaskadér vo filme Binkove dobrodružstvá v roku 1994, o tri roky neskôr hral v Mužoch v čiernom.

Najznámejšou sa však bezpochyby stala rola v sérii špionážnych komédií Austin Powers, kde si zahral miniatúrny klon postavy Mr. Evil, fiktívneho zloducha, ktorý chce zničiť svet.

“Netušil som, aké veľké to bude,” povedal raz v rozhovore podľa New York Times. “Keď to vybuchlo, navždy mi to zmenilo život.”

Bol bojovník

Ďalšími známymi rolami bola úloha škriatka Griphooka v prvom diele filmov o Harrym Potterovi či postava hokejového trénera vo filme Guru Lásky.

V posledných rokoch však bojoval so závislosťou na alkohole aj depresiami. Viackrát sa z nich liečil.

“Čo sa týka jeho osobných bojov, Verne bol bojovník,” píše sa ďalej vo vyjadrení na jeho Instagrame. “Počas tých rokov bojoval a vyhrával, bojoval a vyhrával, bojoval ešte viac, no nanešťastie toho bolo tentokrát príliš.”