Georgea Busha staršieho hospitalizovali

Exprezidenta hospitalizovali krátko po pohrebe jeho manželky Barbary, ktorý sa konal v sobotu.

24. apr 2018 o 9:56 SITA

HOUSTON. Bývalého amerického prezidenta Georgea H.W. Busha hospitalizovali. Prostredníctvom sociálnej siete Twitter o tom v pondelok informoval jeho hovorca Jim McGrath.

Bývalú hlavu štátu prijali v nedeľu ráno do Houstonskej metodistickej nemocnice v dôsledku infekcie, ktorá sa mu rozšírila do krvného obehu. Deväťdesiattriročný Bush "reaguje na liečbu a zdá sa, že sa zotavuje", uviedol vo vyhlásení na Twitteri McGrath, ktorý sa neskôr vyjadril, že exprezident sa chce čoskoro uzdraviť, aby mohol odcestovať do svojho letného domu v Kennebunkporte v štáte Maine.

Prečítajte si tiež: Zomrela bývalá prvá dáma USA Barbara Bushová





George Bush starší, ktorý bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1989 - 1993, trpí formou Parkinsonovej choroby, v dôsledku ktorej sa musí pohybovať pomocou invalidného vozíka alebo elektrickej kolobežky. V uplynulých rokoch ho viackrát hospitalizovali pre respiračné ochorenia vrátane zápalu pľúc či bronchitídy.



Exprezidenta hospitalizovali krátko po pohrebe jeho manželky Barbary, ktorý sa konal v sobotu a zúčastnili sa na ňom bývalé hlavy štátu Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush s manželkami či súčasná prvá dáma USA Melania Trumpová.

Jeho syn Jeb Bush vtedy počas smútočného prejavu naznačil, že otca hospitalizovali aj v čase, keď bola naposledy v nemocnici aj jeho matka. "Myslím, že otec úmyselne ochorel, aby mohol byť s ňou," vyjadril sa bývalý guvernér Floridy. Tieto hospitalizácie v danom čase neboli verejne známe.



Na Bushovu hospitalizáciu zareagovala na Twitteri okrem iných aj Melania Trumpová, ktorá sa vyjadrila, že exprezidentovi posiela "liečivé myšlienky sily a modlitby".