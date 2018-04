Macron pricestoval na štátnu návštevu USA

Trump s manželkou Melanie budú ešte v pondelok večerať s Macronom a jeho manželkou Brigitte v Mount Vernone.

23. apr 2018 o 21:42 TASR

WASHINGTON. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v pondelok na štátnu návštevu Spojených štátov amerických. Je to jeho prvá cesta do Washingtonu od minuloročného zvolenia do funkcie.

Po prílete na vojenskú základňu pri Washingtone uviedol, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom prediskutujú záležitosti, ktoré sú dôležité pre obe krajiny. Návštevu označil za "veľkú česť".

Trump s manželkou Melanie budú ešte v pondelok večerať s Macronom a jeho manželkou Brigitte v Mount Vernone, sídle prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ešte predtým sa Macron s manželkou vydali na neplánovanú prechádzku po washingtonských uliciach a zdravili svojich priaznivcov na Pennsylvania Avenue.

V utorok privítajú Macrona v Bielom dome, kde bude v Oválnej pracovni rokovať s Trumpom. V pláne je aj spoločná tlačová konferencia a pompézna štátna večera s takmer 150 hosťami, dodáva agentúra AP.