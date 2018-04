Paríž alebo Calais? Fotka požiarov na diaľnici je hoax

Šíritelia dramatického obrázka sa nezhodujú. Jedni vinia utečencov v Calais, druhí demonštrantov v Paríži. Zavádzajú jedni aj druhí.

23. apr 2018 o 16:39 Daniel Hoťka

Príjazdová diaľnica do francúzskeho Calais. Lekári, vedci, advokáti a manažéri z rozvojových krajín oslavujú príchod jari. Takýto text v češtine a nemčine sprevádza obrázok z Francúzska, na ktorom je uprostred diaľnice obrovský kúdol dymu.

Obrázok po facebooku šíri konto s menom Pavel Tobiáš. Pravdepodobne ide o nymburského člena českej politickej strany Národní demokracie. Jeho profil je plný xenofóbnych a antieurópskych príspevkov. Tobiáš síce prevzal obrázok z Calais, no sám v popise napísal, že ide o záber z Paríža. Dokonca pridal aj dátum - 19. apríla 2018.

Obrázok z jeho konta získal viac ako 2440 prevzatí.

S jeho textom obrázok prevzala aj slovenská facebooková skupina Otvor oči, Slovensko, ktorá mu zabezpečila ďalšie interakcie.

Prečo o tom médiá mlčia?

Tobiáš sa v texte sťažuje, že médiá mlčia o dramatickej situácii, ktorá je už rovnaká v Nemecku, Anglicku či v Taliansku.

Prečo teda „mainstreamové médiá“ o obrázku mlčia? Pretože klame. Po krátkej lustrácii cez službu google images sa nám ho podarilo nájsť na spravodajskom serveri UPI.com. Ten ho prevzal z twitterového účtu s názvom @vtellier. Ide o záber z júla 2015, pochádza z Calais.

Incident nemal nič spoločné s imigrantmi. Záber zachytáva protest francúzskych zamestnancov spoločnosti, ktorá prevádzkuje trajekty medzi Francúzskom a Veľkou Britániou. Zamestnanci v rámci protestu proti rozpočtovým škrtom zablokovali vjazd do eurotunela pneumatikami, ktoré zapálili.

Neboli to imigranti, nebolo to v Paríži a protest sa nijako netýkal súčasného francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ako to píše český text na facebooku.

Narazili ste na hoax alebo propagandu? Napíšte nám na hoax@sme.sk

Pravý obrázok, klamlivý text

Obrázok s krátkym textom je na sociálnych médiách veľmi účinným nástrojom. Nevyžaduje totiž toľko pozornosti ako bežné články. V lete 2017 sa šírila fotografia z „francúzskeho Ostende“. Bol na nej obrovský neporiadok, ktorý údajne za sebou zanechali utečenci.

Problémom bolo, že Ostende sa nachádza v Belgicku, nie vo Francúzsku. Samotný záber navyše pochádzal z britského rockového festivalu Glastonbury.

Český server Parlamentní listy si veľmi podobnú prax vyskúšal s videom. Vo februári 2017 zverejnil video, ktoré sa veľmi podobalo na obrázok z Calais.

Horiace pneumatiky a zrážky s políciou si ľudia vysvetlili ako dôsledok utečeneckej krízy. V skutočnosti išlo o rok staré zábery z protestu parížskych taxikárov. Parlamentní listy šikovne zamlčali kontext, keď video zverejnili iba s textom: Toto je Paríž.