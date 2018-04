Pri krvavých protestoch v Nikarague zastrelili novinára počas živého prenosu

Prezident po vypuknutí demonštrácií ponúkol vodcom protestov rokovanie.

23. apr 2018 o 1:18 TASR

MANAGUA. Medzi obeťami niekoľkodňových protivládnych protestov v Nikarague sa ocitol aj miestny novinár Ángel Gahona, ktorého zastrelili počas živého prenosu.

Počas demonštrácii proti zmenám v dôchodkovom systéme doposiaľ zahynulo podľa úradov viac ako desať ľudí. Ľudskoprávni aktivisti hovoria až o 25 mŕtvych, informovala v nedeľu spravodajská stanica BBC.

V súlade so zmienenou zmenou, ktorú v stredu odobrila vláda prezidenta Daniela Ortegu, by sa zvýšili odvody do dôchodku pre zamestnancov i zamestnávateľov a zároveň znížili celkové benefity.

Ortega po vypuknutí demonštrácií ponúkol vodcom protestov rokovanie. Tí to však odmietli s tým, že najskôr musí dôjsť k zastaveniu násilia páchaného políciou.

Pri protestoch došlo k poškodeniu viacerých vládnych budov. Do viacerých miest krajiny, v ktorých prebiehajú protesty, boli v sobotu nasadení aj vojaci. Demonštranti obvinili z násilia poriadkovú políciu i prívržencov vlády. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vládu obvinila z "desivých zásahov voči opozícii".

Pri protestoch utrpelo zranenia prinajmenšom 100 ľudí. Na ukončenie násilia v Nikarague už vyzval aj pápež František. Vzniknuté rozpory podľa jeho slov treba "vyriešiť mierovou cestou a so zmyslom pre zodpovednosť".

Novinár Gahona robil reportáž o škodách v meste Bluefields na pobreží Karibského mora a práve naživo vysielal prostredníctvom sociálnej siete Facebook, keď ho zastrelil neznámy páchateľ.

Protesty sú doposiaľ najväčšou skúškou Ortegovej vlády. Samotný prezident, ktorý sa svojho úradu ujal v roku 2007, uviedol, že zmeny v dôchodkoch nevstúpia do platnosti skôr než 1. júla. To podľa jeho slov dáva vláde i súkromnému sektoru dostatok času na to, aby o veci rokovali.