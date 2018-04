Trump na pohreb Bushovej neprišiel, dorazili štyria exprezidenti

Barbara Bushová sa k Trumpovi vyjadrovala veľmi kriticky.

21. apr 2018 o 23:32 ČTK

HOUSTON. Štvorica bývalých prezidentov, manželka súčasnej hlavy štátu a ďalších 1500 ľudí dorazilo v sobotu na pohreb bývalej prvej dámy Spojených štátov Barbary Bushovej.

Hostia zaplnili episkopálnej kostol svätého Martina v Houstone, ktorý s manželom Georgom Bushom starším často navštevovala.

Trump neprišiel

Počas smútočného obradu prehovorili príbuzní a priatelia ženy patriace k najvýraznejší novodobej republikánskej politickej dynastii.

Pohrebe sa okrem ďalších osobností verejného života zúčastnili bývalí demokratickí prezidenti Bill Clinton a Barack Obama s manželkami.

Ďalší dvaja exprezidenti patria do najbližšej rodiny Bushovej, ktorá zomrela v utorok vo veku 92 rokov. Jej syn George Bush mladší, ktorý vládol USA v rokoch 2001 až 2009, a manžel George Bush starší, po ktorého boku stála počas pôsobenia v Bielom dome v rokoch 1989 až 1993. Ich manželstvo trvalo 73 rokov.

Súčasný prezident Donald Trump, ktorý mal v predvlaňajšej volebnej kampani s rodinou Bushovcov niekoľko nelichotivých názorových výmen a Barbara Bushová sa k nemu vyjadrovala veľmi kriticky, sa návšteve pohrebu vyhol.

Zdôvodnil to snahou predísť komplikáciám, ktoré by boli spojené s príchodom hlavy štátu a jej ochranky do Houstonu. Odkázal pritom, že sa za zosnulú modlí.

Prehovorili Bushovej blízki

Počas obradu čítali úryvky z biblie vnučky Bushovej, smútočnú reč predniesol jej syn Jeb, bývalý floridský guvernér, ktorého podľa vyjadrenia rodiny sama na tento účel vybrala.

V reči, ktorá niekoľkokrát vyvolala v zaplnenom kostole smiech, opísal štýl, ktorým vychovávala jeho i súrodencov, ako "benevolentnú diktatúru, ktorá, úprimne, nebola vždy benevolentná".

Prehovorila aj dlhoročná priateľka Bushovej Susan Bakerová - manželka niekdajšieho ministra zahraničia Jamesa Bakera - a historik Jon Meacham, ktorý v roku 2015 spísal biografiu Georgea Busha staršieho. Počas ich smútočných prejavov zaznela označenie ako "prvá dáma najväčšej generácie" či "tajná ingrediencia tejto neobyčajnej rodiny".

Ovdovený exprezident trpiaci Parkinsonovou chorobou bol na obrad dovezený na vozíku, s každým z účastníkov si však osobne potriasol rukou.

Vlajky na amerických úradoch boli v sobotu na počesť Bushovej na pol žrde. Medzi ďalšími smútočnými hosťami v Houstone sa podľa agentúry AP objavila bývalá demokratická kongresmanka Gabby Giffordsová a jej manžel, astronaut Mark Kelly, niekdajší poradca Bieleho domu Karl Rove či golfista Phil Mickelson.

Obyvatelia Houstonu sa mohli s Bushovou lúčiť už v piatok popoludní, kedy bola v kostole vystavená jej rakvu. Podľa AP dorazilo cez šesťtisíc ľudí.

Po skončení obradu v kostole vyniesli rakvu s bývalou prvou dámou jej vnuci. Potom zamierila na uloženie na pozemku Bushovej prezidentskej knižnice, ktorý sa nachádza asi 160 kilometrov severozápadne od Houstonu.