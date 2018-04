Paríž žiada Sýriu a Rusko, aby vpustili inšpektorov do Dúmy

Sýria a Rusko podľa šéfa francúzskej diplomacie už dva týždne kladú inšpektorom prekážky, čím poškodzujú kvalitu vyšetrovania.

20. apr 2018

PARÍŽ. Francúzsko v piatok dôrazne vyzvalo Sýriu a Rusko, aby prestali robiť obštrukcie a pustili inšpektorov z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) do sýrskeho meste Dúmá.

Toto mesto sa malo stať terčom chemického útoku zo strany režimu sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada. Inšpektori sú už takmer týždeň v Sýrii, no musia čakať v metropole Damask a do Dúmy ich stále nepustili.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v piatok vyzval Sýriu aj jej spojenca Moskvu, aby zabezpečili inšpektorom do Dúmy "úplný a okamžitý prístup bez akýchkoľvek obštrukcií".

Sýria a Rusko podľa šéfa francúzskej diplomacie už dva týždne kladú inšpektorom prekážky, čím "poškodzujú kvalitu vyšetrovania" a dokonca tým chcú možno podľa neho zabezpečiť, aby ešte pred príchodom inšpektorov z mesta "zmizli dôkazy a dôkazový materiál".

Odmietli ich pustiť

Inšpektori pricestovali do Sýrie už v sobotu, no podľa generálneho riaditeľa OPCW Ahmeta Üzümcüa ich ruskí a sýrski predstavitelia odmietli pustiť do Dúmy z dôvodu "pretrvávajúcich bezpečnostných problémov".

Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Riabkov odôvodnil nevpustenie inšpektorov do mesta naopak tým, že im chýbalo povolenie zo strany sekretariátu OSN, čo však OSN poprela.

Sýrski a ruskí predstavitelia pôvodne inšpektorom OPCW namiesto návštevy Dúmy ponúkali 22 údajných svedkov, s ktorými sa môžu porozprávať.

Na členov tímu OSN vraj strieľali

V stredu do mesta zamierili členovia bezpečnostného tímu OSN, ktorí tam mali pred návštevou inšpektorov skontrolovať bezpečnostnú situáciu, no vrátili sa s tým, že sa stali terčom streľby.

Údajný chemický útok v Dúme zo 7. apríla si podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyžiadal vyše 40 obetí a viac ako 500 zranených. Sýria a jej spojenec Rusko tieto informácie popierajú.

Francúzsko a Spojené štáty tvrdia, že majú dôkazy o použití chemických zbraní zo strany sýrskeho režimu. Zatiaľ ich však nezverejnili.

Spojené štáty, Francúzsko a Veľká Británia podnikli v sobotu nálety na sýrske vojenské ciele, pričom podľa Pentagonu bol útok namierený proti al-Asadovmu programu vývoja a výroby chemických zbraní. Útoky si nevyžiadali žiadne obete, zranenia utrpeli traja ľudia.