Predsedníctvo ČSSD prikývlo na obnovenie rokovaní s ANO

Širšie vedenie ČSSD teraz rokuje o otvorení rozhovorov.

20. apr 2018 o 18:58 TASR

PRAHA. Predsedníctvo Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) v piatok v Prahe rozhodlo, že obnoví koaličné rokovania s hnutím ANO. Za hlasovalo podľa informácií spravodajského kanálu verejnoprávnej Českej televízie (ČT24) 14 členov, proti bolo päť a ďalších sedem prítomných sa hlasovania zdržalo.

Hnutie ANO premiéra v demisii Andreja Babiša ponúklo podľa podpredsedu ČSSD Romana Onderku sociálnym demokratom riadenie rezortu vnútra a ďalších štyroch ministerstiev.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Babišovci ponúkli ČSSD rezort vnútra. Má ísť o prelom v rokovaniach

Podľa informácií denníka Právo a internetového servera Novinky.cz ide o rezorty práce a sociálnych vecí, poľnohospodárstva, kultúry a obrany alebo zahraničných vecí.

Rozhodnutie padlo po niekoľkohodinovom rokovaní predsedníctva.

Podľa slov ďalšieho podpredsedu ČSSD Martina Netolického bude strana požadovať, aby z funkcie odstúpil každý člen vlády uznaný za vinného a odsúdený prvostupňovým súdom, čo by sa mohlo eventuálne týkať aj trestne stíhaného Andreja Babiša.

Širšie vedenie ČSSD teraz rokuje o otvorení rozhovorov. Viac svetla do možnej koaličnej spolupráce oboch subjektov by mohol vniesť už na budúci týždeň v sobotu Ústredný výkonný výbor ČSSD, ktorý by mohol vypísať o tejto otázke vnútrostranícke referendum.

Piatkové rozhodnutie by v takom prípade nebolo definitívne, pretože posledné slovo by mala členská základňa strany vo vnútrostraníckom plebiscite.