Orbán môže zničiť posledný pilier nezávislosti. V ohrození sú súdy

Chystané zákony už vyháňajú z Budapešti Sorosovu mimovládku, súdnictvo zatiaľ zostáva pomerne nezávislé.

20. apr 2018 o 18:51 Lukáš Onderčanin

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Najskôr mimovládky, potom súdy. Aj tak vnímajú kritici vlády Viktora Orbána ďalšie kroky vládneho Fideszu. Vo štvrtok rakúsky denník Die Presse informoval o tom, že maďarská pobočka Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF) sa čoskoro presťahuje z Budapešti do Berlína.

Informáciu samotná OSF zatiaľ nepotvrdila, no presun nevylučuje. „Pozorne sledujeme vývoj ohľadom zákona, ktorý by dramaticky obmedzil aktivity občianskej spoločnosti v Maďarsku,“ povedal pre SME hovorca OSF Daniel Makonnen. Organizácia podľa neho zvažuje viaceré možnosti, ktoré by zabezpečili integritu práce organizácie.

Zákon, ktorý obmedzuje financovanie mimovládok zo zahraničia a kriminalizuje časť pomoci migrantom, chce Orbánová vláda schváliť čo najskôr. Po mimovládkach sa však začína hovoriť aj o ohrození súdnictva.

Hovoria o reformách

Vo štvrtok rezignovalo z maďarskej Súdnej rady (OBT) päť sudcov, pričom podľa stránky rady hovorili najmä o rodinných dôvodoch. Aj keď fungovanie maďarského súdnictva to pravdepodobne nezmení, rada dozerá na chod Celoštátneho súdneho úradu (OBH), ktorý má priamy vplyv aj na výber a fungovanie sudcov v Maďarsku.

“ Ruky preč od súdnictva, Viktor Orbán! Žiadna väčšina vám neumožňuje podriadiť si maďarské súdnictvo a podkopať jeho nezávislosť. „ Guy Verhofstadt, europoslanec

„Súdy a súdny systém sú poslednou baštou kontrol a rovnováhy v Maďarsku, stále ich môžeme považovať za pomerne nezávislé,“ hovorí pre SME Miklós Ligeti, právny riaditeľ Transparency International v Maďarsku. Systém zatiaľ podľa neho funguje a doteraz neexistuje konkrétny návrh na reformy.

Fidesz však môže vďaka ústavnej väčšine v parlamente zmeny súdnictva vykonať veľmi rýchlo. „Dlho sa o tom hovorí. Už predtým tu boli vážne snahy vlády zreformovať súdnictvo, aby sa oslabila nezávislosť súdov a aby sa uľahčil vplyv vlády na riešenie súdnych sporov,“ tvrdí Ligeti.