Copperfielda donútili na súde odhaliť slávny trik

Pri jednej zo šou slávneho iluzionistu sa zranil vybraný divák. Už roky sa s ním ťahá po súdoch.

20. apr 2018 o 15:22 Lukáš Onderčanin

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Najskôr trinásť ľudí v publiku vyberie podľa toho, kto chytí nafukovaciu loptu. Potom si všetci sadnú na sedačky na pódiu, slávny iluzionista im dá baterky a keď priestor zakryje plachtou, ľudia vo vnútri na ňu svietia. O pár minút je box so sedačkami prázdny a diváci sa objavia na druhom konci sály.

Slávny trik amerického mága Davida Copperfielda známy ako Lucky 13 je opäť raz predmetom diskusií. Iluzionista sa už totiž niekoľko rokov ťahá po súdoch s človekom, ktorý sa pri vykonávaní triku zranil a Copperfielda zažaloval. Súčasťou sporu je aj odhalenie toho, ako trik funguje.

Totálny zmätok

Odhalenie triku pritom nie je úplnou novinkou – prípad sa stal v roku 2013, odkedy súdny spor trvá. Iluzionista už vtedy odmietal vysvetliť, ako trik prebieha. Jeho právnici tvrdili, že odhalenie triku najlepšie zarábajúceho kúzelníka finančne poškodí. Už vtedy sa v súdnom spise objavil podrobný opis toho, ako Copperfieldov slávny trik funguje.

“ Bolo to, akoby sa spustil požiarny alarm. Hovorili nám: pohyb, bežte, bežte, bežte. Bol to totálny zmätok. „ Gavin Cox, poškodený

Britský turista Gavin Cox bol jedným zo šťastlivcov, ktorých si iluzionista vybral ako dobrovoľníkov počas svojej šou v Las Vegas. Keď sa opona zatiahla, v zákulisí sa podľa neho „rozpútalo peklo“.

Skupinu ľudí totiž Copperfieldov tím urýchlene nahnal cez tajnú chodbu von z budovy, ktorú museli rýchlo obehnúť, aby sa stihli objaviť na druhej strane hľadiska.

„Bolo to, akoby sa spustil požiarny alarm. Hovorili nám: pohyb, bežte, bežte, bežte. Bol to totálny zmätok,“ povedal pre denník The Sun. Pri behu sa Cox pošmykol a spadol, pričom si podľa BBC vykĺbil rameno a tvrdí, že pád mu poškodil mozog a dodnes trpí chronickou bolesťou.

video //www.youtube.com/embed/K0jfXUsncAE

Nepošmykol sa, zakopol

Cox v žalobe tvrdí, že jeho zdravotná starostlivosť stála už viac ako 400-tisíc dolárov. Zranenia mu bránia v práci – kedysi bol uznávaným cukrárom a piekol aj pre kráľovský dvor. Z tohto dôvodu tiež boli nútení predať dom, aby mali financie na liečbu.

Za problém označuje málo svetla, prach aj stavebný materiál, ktorý v tuneli prekážal bezpečnému prechodu. Copperfield sa bráni, že sám tunel prešiel pred tým, ako sa šou začala.

Keď sa iluzionistu pýtali, či je zranenie jeho chybou, odpovedal: „Závisí to od toho, čo sa stalo. Ak by som spravil niečo zle, je to moja chyba,“ reagoval na právnika.

Obhajoba tiež tvrdí, že počas pätnástich rokov predvádzania tohto triku sa nikto z asi 100-tisíc účinkujúcich nezranil. Aj rezort, kde sa šou v roku 2013 konala, tvrdí, že za zranenie nenesú zodpovednosť. „Pán Cox sa nepošmykol, ale zakopol,“ dodáva právnik spoločnosti.