Protestné tábory v pásme Gazy sa presunuli bližšie k hraničnému plotu Izraela

Presun zvyšuje riziko ďalšieho krviprelievania

19. apr 2018 o 19:29 TASR

GAZA. dOrganizátori masových pochodov na hranici pásma Gazy s Izraelom premiestnili protestné stanové tábory o desiatky metrov bližšie k hraničnému plotu, čo zvyšuje riziko ďalšieho krviprelievania. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.

Protestujúci pod vedením palestínskeho hnutia Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy, postavili minulý mesiac päť stanových táborov a určili ich ako miesta zhromažďovania pre piatkové pochody.

Organizátori vyhlasujú, že tábory postupne do 15. mája presťahujú smerom k plotu, ale objavujú sa protirečivé vyhlásenia o prípadnom masovom narušení tejto hranice.

Izrael upozornil, že za každú cenu zabráni narušeniu hranice, ktorú predstavuje plot. Za posledné tri týždne izraelskí vojaci smrteľne postrelili 28 palestínskych protestujúcich.

Vo štvrtok bolo päť stanov v tábore neďaleko mesta Gaza premiestnených do vzdialenosti do 300 metrov od plota a buldozéry vztýčili okolo tábora novú ochrannú bariéru. V inom tábore tiež premiestnili valy so zeminy, ktoré teraz tvoria novú hranicu, uviedla agentúra AP.