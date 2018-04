Éra Castrovcov sa skončila. Takto vyzerali desaťročia ich vlády

Moc nad Kubou prevzala generácie politikov, ktorí revolúciu spred šiestich desaťročí nezažili.

19. apr 2018 o 16:13 Stanislava Ivánková, Matúš Krčmárik

HAVANA. Začalo sa to začiatkom roka 1959 a trvalo to až do stredy. Počas týchto takmer šiestich desaťročí Kubánci nezažili deň, keď by na čele ich štátu nebol niekto s menom Castro.

Vládnutia Fidela Castra a neskôr jeho brata Raúla znamenalo pre domácich ľudí vládnutie diktátorov, ktorí potláčali akýkoľvek odpor, rozbehli síce sociálne programy, no ekonomike nedovolili rásť a zakonzervovali ju v jej chudobe.

Výsledkom boli tisíce, možno desaťtisíce obetí, množstvo politických väzňov a najmä asi milión Kubáncov, ktorí ako jediné východisko do budúcnosti videli útek do Spojených štátov.

Komunistická diktatúra na ostrove sa síce neskončila, no v stredu z postu prezidenta odstúpil Raúl Castro a moc prevzal zástupca generácie, ktorá už revolúciu z 50. rokoch nezažila. Kubánsky parlament vo štvrtok zvolil za nového prezidenta krajiny Miguela Díaza-Canela.