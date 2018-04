Portoriko postihol rozsiahly výpadok elektrického prúdu

Bol to už druhý veľký výpadok za posledné dni.

19. apr 2018 o 10:01 SITA

SAN JUAN. Portoriko postihol v stredu rozsiahly výpadok elektrického prúdu. Úrady oznámili, že plné obnovenie dodávok elektriny viac než 1,4 miliónu zákazníkov očakávajú v priebehu 24 až 36 hodín.

Prioritne by to mali byť nemocnice, letiská a banky. Neskôr prídu na rad továrne, obchody a domácnosti. Dôvodom výpadku bol údajne bager, ktorý omylom prerušil elektrické vedenie.



Bol to pritom už druhý veľký výpadok prúdu za posledné dni. Minulý týždeň ostalo na ostrove bez elektriny okolo 840-tisíc odberateľov.



Portoriko v septembri tvrdo zasiahol hurikán Maria, ktorý spôsobil veľké škody. Trvalo celé mesiace, než do väčšiny domácností opäť zaviedli elektrinu.

Okolo 40-tisíc zákazníkov sa však stále musí zaobísť bez nej. Pretrvávajúce problémy by mohla vyriešiť plánovaná privatizácia štátnej energetickej spoločnosti.