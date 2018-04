Babiš má čas zostaviť vládu do júna, šéf ľudovcov hovorí o žalobe

Predseda českých ľudovcov Pavel Bělobrádek tvrdí, že ak Babiš nezostaví vládu do konca júna, Zeman začne konať.

18. apr 2018 o 21:46 TASR

PRAHA. Predseda českých ľudovcov (KDU-ČSL) Pavel Bělobrádek povedal v stredu po stretnutí s prezidentom Milošom Zemanom, že ak nebude v Česku vláda s vyslovenou dôverou Snemovne do júna, začne Zeman konať.

Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz s tým, že podľa Bělobrádka by to bolo aj dôvodom na podanie ústavnej žaloby.

"Prezident mi povedal, že už nechce ďalej predlžovať situáciu, keď je tu vláda bez dôvery," povedal po rokovaní na Pražskom hrade predseda ľudovcov.

Vláda do konca júna

Zeman dlhodobo presadzuje, aby bola vláda s dôverou zostavená do konca júna, a podľa Bělobrádka príliš nepočíta s tým, že by to tak nebolo.

"Ak by táto situácia pokračovala ďalej, tak bude prezident konať, pretože potom je to naozaj na ústavnú žalobu," vysvetlil Bělobrádek s tým, že ide o záležitosť, ktorá ide proti duchu ústavy.

Bělobrádek ďalej zopakoval, že obe súčasné možnosti - či už menšinová koaličná vláda ANO a sociálnych demokratov (ČSSD) s podporou komunistov (KSČM), alebo jednofarebná vláda ANO s podporou KSČM a pravicovopopulistického hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) - sú pre ľudovcov neprijateľné.

Rokovania so Zemanom

Už v utorok popoludní dorazili za prezidentom Zemanom na Hrad predsedovia druhej a tretej najsilnejšej strany v Snemovni - Petr Fiala z Občianskej demokratickej strany (ODS) a Ivan Bartoš z Pirátov -, doplnil server Novinky.cz.

Vo štvrtok má Zeman na programe rokovanie s predsedom ČSSD Janom Hamáčkom. Ten by ho mal informovať aj o priebehu rokovaní s hnutím ANO. O tom, či sociálni demokrati ponuku prijmú, bude v piatok rozhodovať grémium a predsedníctvo.