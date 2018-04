Normálna hranica na Kórejskom polostrove? Aj to môže byť čoskoro skutočnosťou

Trump mier so Severnou Kóreou priniesť nemusí. Stačiť mu môže zdanlivé diplomatické víťazstvo.

18. apr 2018 o 18:55 Lukáš Onderčanin

PCHJONGJANG, BRATISLAVA. Keď sa šéfa americkej CIA v októbri pýtali na to, ako by reagoval na náhle úmrtie severokórejského vodcu, Mike Pompeo odpovedal so smiechom.

„S ohľadom na dejiny CIA, ak by Kim Čong-un zmizol, nehovoril by som o tom,“ povedal a zavtipkoval, že by to niektorí mohli vnímať ako nehodu. V tom čase Severná Kórea uskutočňovala ďalšie testy svojich rakiet, Južná Kórea cvičila pre prípad útoku a medzinárodné organizácie varovali, že vojna so Severom je reálnou hrozbou.

Prešiel pol rok a Pompeo sa vrátil z tajného stretnutia s Kim Čong-unom, pričom Donald Trump hovorí o formovaní „dobrého vzťahu“ pred možným spoločným summitom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



“ Kórea spraví sériu sľubov výmenou za viac priestoru na dýchanie v rámci ekonomiky – a neskôr tieto sľuby poruší. „ Jake Sullivan, analytik

Naposledy sa tak vysokopostavený americký politik stretol so severokórejským vodcom v čase, keď bola šéfkou diplomacie Madeleine Albrightová.

Juhokórejský prezident by sa s Kimom mal stretnúť budúci týždeň. Na pláne je formálny koniec vojny. Je to však reálne?

Koniec vojny a hnev

Štyri kilometre široká a 248 kilometrov dlhá demilitarizovaná zóna je najstráženejšou hranicou na svete. Práve v dome v strede tejto línie by sa budúci týždeň mohol stretnúť Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Čchä-in. Ak sa stretnutie vydarí, mohla by sa skončiť jedna z najdlhšie trvajúcich vojen.

Pchjongjang a Soul sú totiž už 65 rokov vo vzájomnom konflikte – aspoň de facto. Severná a Južná Kórea v roku 1953 po trojročnej vojne podpísali len prímerie, ale nie mierovú dohodu.

„Vláda sa usiluje o ukončenie vojny a nastolenie trvalého mierového režimu,“ povedal podľa Korea Times hovorca ministerstva pre zjednotenie Pak Tchä-hjun. Ak by k tomu došlo, demilitarizovaná zóna by mohla zaniknúť a z oblasti by sa stala len normálna hranica.