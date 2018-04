V Nemecku zadržali vyše sto podozrivých s organizovania nútenej prostitúcie

Zločinci lákali do Nemecka ženy a transrodové osoby z Thajska.

18. apr 2018 o 10:39 (aktualizované 18. apr 2018 o 11:23) TASR

BERLÍN. Vyše sto ľudí podozrivých z organizovania nútenej prostitúcie a obchodovania s ľuďmi zadržala v stredu nemecká polícia v rámci rozsiahlych razií, ktoré prebiehali po celej krajine.

Sedem osôb bolo vzatých do väzby. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na policajné zdroje.

Zásah bol zameraný na sieť organizovaného zločinu, ktorá pôsobila v celom Nemecku a lákala tam ženy a transrodové osoby z Thajska.

Tie následne nútila k prostitúcii a odovzdávaniu zarobených peňazí. Obete sa zdržiavali v krajine na základe falošných víz.

"Cez medzinárodné hranice k nám bolo dovedených mnoho stoviek žien a mužov, aby celé roky kŕmili neľudskú a bezmedznú nenásytnosť priekupníkov," komentoval činnosť skupiny nemecký minister vnútra Horst Seehofer.

Razie prebiehali v 12 zo 16 spolkových krajinách Nemecka v lokalitách, v ktorých sa sústreďuje prostitúcia. Celkovo bolo prehľadaných 62 objektov. Do akcie bolo nasadených približne 1500 policajtov vrátane príslušníkov špeciálnej zásahovej jednotky GSG 9.

Vyšetrovatelia vytipovali 17 hlavných podozrivých. Kľúčovú úlohu v organizovaní nútenej prostitúcie zohrávala 59-ročná občianka, ktorú spoločne s ďalšími osobami zadržali v meste Siegen v západonemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

Medzi hlavnými podozrivými je aj 62-ročný partner spomínanej Thajčanky, ktorý je Nemec. Úrady oboch podozrievajú z toho, že celú zločineckú sieť založili. Podľa vyšetrovateľov prevádzkovali niekoľko verejných domov v Siegene, v ktorých pôsobili thajské prostitútky. Tie sa dostali do Nemecka na podvodne získané turistické víza; so Siegenu ich po čase posielali do ďalších nemeckých miest. Prokuratúra má zatiaľ dôkazy o tom, že týmto spôsobom sa dostalo do Nemecka 32 osôb z Thajska.

Podľa agentúry Reuters stredajšia operácia, ktorá sa začala v stredu v skorých ranných hodinách, zahŕňa najrozsiahlejšie prehliadky v dejinách nemeckej spolkovej polície.