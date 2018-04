Pulitzerove ceny sú podľa Ruska viac o politike než o žurnalistike

Šéf Zväzu novinárov Ruska dúfa, že v nastávajúcich rokoch bude ocenenie udelené za niečo, čo má naozajstný zmysel.

17. apr 2018 o 20:31 TASR

MOSKVA. Udelenie Pulitzerovej ceny za pokrývanie kauzy Russiagate, údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016, odráža prevládajúcu náladu v USA a zároveň naznačuje krízu tamojších politických elít. Pre agentúru TASS to v utorok uviedli ruskí experti.

Niet čo komentovať

Americké denníky The New York Times a The Washington Post dostali v pondelok Pulitzerovu cenu v kategórii domáceho spravodajstva za "dôsledne zazdrojované, húževnato sprostredkované spravodajstvo, ktoré dramaticky rozšírilo poznatky krajiny (USA), pokiaľ ide o ruské zasahovanie do prezidentských volieb v roku 2016 a jeho prepojenia na Trumpovu kampaň".

"Zdá sa, že americká žurnalistika sa pridala k strednému prúdu. Tí, ktorí udelili túto globálne uznávanú Pulitzerovu cenu, sa tiež pridali k danej komunite. To je aj dôvod, prečo niet čo komentovať; všetko, čo môžeme spraviť, je pokrčiť plecami a dúfať, že v nastávajúcich rokoch bude Pulitzerova cena udelená za niečo, čo má naozajstný zmysel," vyhlásil predseda Zväzu novinárov Ruska Vladimir Soloviov.

Soloviov zdôraznil, že "senátna komisia stále nepredložila dôkaz, ktorý potvrdzuje zasahovanie Ruska do amerických volieb".

Odzrkadľujú mentálny stav Američanov

"Skutočnosť, že sa odvtedy toľko popísalo o Russiagate a že priťahuje toľko pozornosti, až sa jej udeľujú aj ceny, ukazuje momentálnu úroveň americkej žurnalistiky, ktorú by nikto nemal obdivovať," uzavrel.

Andrej Bystrickij, predseda rozvojovej nadácie Valdajského medzinárodného diskusného klubu, sa domnieva, že "v rámci amerického establišmentu sa odvíja veľká politická dráma".

"Podľa môjho názoru tohtoročné Pulitzerove ceny odzrkadľujú skôr mentálny stav Ameriky než skutočnú kvalitu žurnalistiky," poznamenal.

"Väčšina príspevkov o tejto téme nepredstavuje nič iné než domnienky. Je tam množstvo detailov pritiahnutých za vlasy a veľmi málo reálnych vecí. Ale skutočné zasahovanie je od toho na hony vzdialené," zakončil Bystrickij.