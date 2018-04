V Sýrii sa začína nová vojna, no uniká pozornosti, varuje analytik

Irán potrebuje Sýriu, aby obkľúčil Izrael. Nový konflikt sa už rozbieha.

17. apr 2018 o 16:55 Matúš Krčmárik

DAMASK, BRATISLAVA. Kým sa svet zameriava na zásah troch západných štátov proti diktátorovi Bašárovi Asadovi, mimo pozornosti sa rozbieha hrozivejší konflikt. Asadov spojenec Rusko sa nechce dostať do priameho konfliktu so Západom, ani jemu sa nechce viac zapájať do neprehľadnej občianskej vojny a štáty dali najavo, že sobotňajší zásah bol len jednorazovou operáciou, trestom za použitie chemických zbraní.

„Konflikt bez zábran s priamymi útokmi regionálnych mocností medzi Izraelom a Iránom je oveľa hrozivejší, lebo hrozí, že sa dostane aj do druhej fázy,“ napísal cez víkend publicista Thomas Friedman pre New York Times.

Odvoláva sa pritom na vlastné zdroje z izraelského prostredia.

Pripomína, že k prvej fáze konflktu prišlo už začiatkom februára, keď Izrael zostrelil na svojom území iránsky dron zo sýrskej základne. Nešlo len o sledovaciu misiu, hovorca izraelskej armády Ronen Manelis minulý týždeň priznal, že podľa ich spravodajských informácií nieslo malé bezpilotné lietadlo aj výbušniny.

„Je to prvýkrát, čo sa Irán pokúsil urobiť niečo Izraelu priamo, nie cez sprostredkovateľa,“ tvrdí Friedmanov izraelský vojenský zdroj. „Týmto sa začalo nové obdobie.“

Priznali to aj Iránci

Začiatkom minulého týždňa Izraelčania zrejme reagovali, keď zaútočili na iránske ovládacie centrum dronov. Zabili siedmich príslušníkov vplyvných iránskych Revolučných gárd vrátane veliteľa centra, čo priznala aj iránska pološtátna agentúra Fars.

Izrael sa väčšinou k podobným útokom nehlási. V západnej tlači táto správa trochu zanikla pri úvahách, ako bude americký prezident Donald Trump reagovať na použitie chemických zbraní na predmestí Damasku.

Keď sa v januári konali protesty v Iráne, ozývali sa aj hlasy, aby sa vláda prestala zameriavať na pomoc sýrskemu diktátorovi Bašárovi Asadovi, ale aby odhadované miliardy ročne, ktoré tam míňa na podporu vládnych vojsk a spriaznených šiitských milícií, míňala radšej na domáce projekty.

Po dohode o iránskom jadrovom programe prišlo k uvoľneniu sankcií, vďaka čomu Irán získal peniaze navyše. Miestni dúfali, že pôjdu do rozvoja krajiny, no časť z nich zrejme mieri aj do Sýrie.