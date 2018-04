Končí sa éra Castrovcov a mužov z jachty. Novým lídrom už Kuba všetko neodpustí

Fidel Castro vládol na Kube od revolúcie z roku 1959, moc prepustil až svojmu bratovi Raúlovi. Ten teraz takisto končí.

17. apr 2018 o 16:42 Matúš Krčmárik

HAVANA, BRATISLAVA. Keď na Kube v decembri 1956 zakotvila, alebo skôr stroskotala, jachta Granma s kapacitou 25 ľudí, vystúpilo z nej na breh 82 revolucionárov. Aj pomerne nízky počet stačil na to, že o dva roky oslavovali víťazstvo nad diktátorom Fulgenciom Batistom.

Tváre hlavných vodcov revolúcie sú v Havane všade. Fidel Castro, jeho brat Raúl, Camillo Cienfuegos, ktorý zomrel do roka po revolúcii, Ernesto Che Guevara.

Väčšina súčasných Kubáncov samotnú revolúciu nezažila, no prítomnosť jedného z nich na čele štátu im desaťročia oživovala spomienky na revolúciu, ktorá so sebou priniesla komunistickú diktatúru s asi desaťtisíc obeťami, oveľa vyšším počtom politických väzňov a s miliónom ľudí, ktorí svoju vlasť radšej opustili.

Preto bude streda 18. apríla 2018 taká dôležitá. Raúl Castro odíde po desiatich rokoch z funkcie a krajina tak po takmer šiestich desaťročiach nebude mať na čele niekoho s menom Castro, dokonca ani nikoho z paluby slávnej jachty, ktorú stále vystavujú v centre Havany.

Štafetový kolík

„Je to dôležité zo symbolického hľadiska, lebo ide o odovzdanie štafetového kolíka od historických osobností vedených Castrovcami budúcej generácii,“ hovorí pre Daily Telegraph Ted Piccone z washingtonského Brookings Institution.

Parlament by mal v stredu za prezidenta zvoliť súčasného viceprezidenta, 57-ročného Miguela Díaza-Canelu, ktorý revolúciu nezažil.

Castro však ostáva na čele komunistickej strany, jedinej povolenej na ostrove, až do roku 2021. Podľa analytikov tak môže ísť skôr o symbolickú zmenu a zásadný posun pre Kubu to nemusí priniesť, no on splnil starší sľub, že po dvoch funkčných obdobiach ako prezident skončí.

59 rokov vládli Kube bratia Fidel a Raúl Castrovci.

Raúl Castro už zmeny na Kubu priniesol, keď v roku 2006 prevzal moc po chorom bratovi Fidelovi. Kubánci vtedy nemohli ani chodiť do hotelov či komunikovať s cudzincami. Krajinu trochu otvoril, povolil vznik súkromných penziónov alebo reštaurácií.

Odvtedy sa počet živnostníkov na Kube strojnásobil, v jedenásťmiliónovej krajine však podľa Reuters ide stále len o 580-tisíc ľudí.