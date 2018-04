Kamerám neujdu. Čínska polícia chytila muža na koncerte vďaka detekcii tváre

Kamery sleduje pohyb obyvateľstva, môžu ho spájať aj so sociálnym statusom či informáciami na sociálnych sieťach.

17. apr 2018 o 13:50 Lukáš Onderčanin

PEKING, BRATISLAVA. Sleduje vás celkovo viac ako 170 miliónov kamier. Ďalších štyristo miliónov chcú nainštalovať v najbližších troch rokoch. Čínsky režim tak dokáže ľudí kontrolovať aj bojovať proti kriminalite.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Napriek tomu, že Čína je s 1,4 miliardami obyvateľov najľudnatejším štátom sveta, ani to nezaručuje, že sa hľadané osoby celkom ukryjú. Presvedčil sa o tom 31-ročný Ao, ktorého polícia hľadala pre ekonomickú kriminalitu.

Polícia ho zatkla na koncerte popového speváka Jackyho Čcheunga v 60-tisícovom dave.

Našli ho medzi percentom

“ Nevedel pochopiť, že ho polícia tak rýchlo dokázala chytiť v 60-tisícovom dave. „ Li Ťin, čínsky policajt

“Bol úplne šokovaný, keď sme ho zadržali,” povedal pre agentúru Xinhua policajt Li Ťin. “Nevedel pochopiť, že ho polícia dokázala chytiť v 60-tisícovom dave tak rýchlo.”

Muža sa podarilo zadržať vďaka systému detekcie tváre, ktorý bol pri vstupe na koncert.

Muž pritom podľa BBC cestoval aj s manželkou asi 90 kilometrov do mesta Nan-čchang, aby sa prišiel na popovú hviezdu pozrieť. “Ak by som to vedel, nešiel by som tam,” hovoril polícii podľa BBC.

Prečítajte si tiež: Každý Číňan dostane od vlády skóre svojho života, nízke ho vyradí zo spoločnosti

Bez detekcie tváre by bolo hľadanú osobu nájsť takmer nemožné. Len v provincii Ťiang-si žije viac ako 45 miliónov ľudí, v samotnom meste Nan-čchang ich je päť miliónov.

Body na sociálny účet

Polícia v Číne dúfa, že pomocou systému rozpoznávania tváre dokáže nielen chytiť kriminálnikov, ale niektoré zločiny aj predpovedať, píše denník Washington Post.

Sledovanie by malo byť súčasťou systému, ktorý je známy pod názvom Ostré oči. Kamery by tak nielen monitorovali pohyb obyvateľstva, systém by tiež tieto údaje prepájal s informáciami o kriminálnej minulosti či zdravotnom stave, s komentármi na sociálnych sieťach, platbami a nákupmi online alebo s rezerváciami počas ciest.

Vďaka systému by občania mohli získavať takzvaný sociálny kredit, ktorý by ukazoval ich dôveryhodnosť.

Prečítajte si tiež: Čínska polícia začína používať okuliare na rozpoznávanie tvárí

Rozpoznávanie tváre je pritom čoraz rýchlejšie. Pred pár mesiacmi dostali prví policajti v meste Čeng-čou okuliare s týmto systémom.

Počas osláv Čínskeho nového roka tak mohli kontrolovať státisíce cestujúcich, ktorí prichádzali na vlakovú stanicu.

Vďaka okamžitej detekcii tváre sa polícii podarilo ihneď chytiť siedmich kriminálnikov aj 26 ľudí, ktorí cestovali pod falošnou identitou alebo s falošnými dokladmi.