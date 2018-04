Hlavnú Pulitzerovu cenu získalo odhalenie aféry Harveyho Weinsteina

16. apr 2018 o 22:06 ČTK

NEW YORK. Hlavnú Pulitzerovu cenu v pondelok získali americký denník The New York Times (NYT) a časopis The New Yorker za odhalenie sexuálnej aféry filmového producenta Harveyho Weinsteina, ktoré zdvihlo celosvetovú vlnu odporu proti sexuálnemu obťažovaniu žien.

Zverejnili svedectvá žien

Newyorský denník bol spolu s denníkom The Washington Post (WP) ocenený aj v kategórii amerického domáceho spravodajstva za články o vyšetrovaní údajných kontaktov prezidentskej kampane Donalda Trumpa s Ruskom.

Pulitzerove ceny, ktoré majú 21 kategórií, z toho 14 novinárskych, sú považované za vrchol amerických žurnalistických ocenení.

Porota Kolumbijskej univerzity tento rok hlavné ocenenie za službu verejnosti venovala dvom newyorským periodikám za sériu článkov, v ktorých zverejnili príbehy žien obviňujúcich Weinsteina zo sexuálnych útokov.

Obe médiá postupne vykreslili obraz mocného muža Hollywoodu, ktorý svoje postavenie zneužíval k sexuálnemu obťažovaniu žien.

Weinstein popiera, že by mal s niektorou z nich sexuálny kontakt bez jej súhlasu, aféra ho však stála miesto v ním spoluzaloženej produkčnej spoločnosti.

Jeho prípad bol pri zrode hnutia MeToo a na začiatku dlhého radu podobných odhalení.

Ocenili aj texty o Trumpovi

Rovnako ako vlani sa cena za vnútroamerické spravodajstvo týkala odhalenia spojeného s Trumpovou volebnou kampaňou.

Kým pred rokom ju obdržal novinár WP za texty o sporných charitatívnych aktivitách prezidentského kandidáta, tento rok denník WP spolu s NYT získal ocenenie za články informujúce verejnosť o vývoji ruskej kauzy.

Univerzitná porota okrem žurnalistických cien udeľuje aj sedem ocenení v umeleckých kategóriách.

Cenu za literárnu fikciu tento rok získal americký románopisec Andrew Sean Greer za humoristickú knihu Less (Menej) o spisovateľovej kríze stredného veku. V hudobnej kategórii bol ocenený raper Kendrick Lamar za album DAMN.