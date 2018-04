Použitie chemických zbraní nemôže zostať bez odozvy, vyhlásila Mayová

Britská premiérka vystúpila na pôde parlamentu a postavila sa kritikom z opozície.

16. apr 2018 o 19:59 SITA

BEJRÚT. Britská premiérka Theresa Mayová v pondelok vystúpila na pôde britského parlamentu a postavila sa kritikom z opozície, ktorí jej vyčítajú, že sa krajina zapojila do víkendového útoku na vojenské ciele v Sýrii.

Neurobila to pre Trumpa

Mayovú za to kritizoval predovšetkým predseda opozičných labouristov Jeremy Corbyn, ktorý uviedol, že britská vláda by si mala zahraničné vojenské operácie najskôr nechať odsúhlasiť parlamentom.

Niektorí labouristi Mayovú kritizovali aj za to, že údajne zapojila krajinu do útoku na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa, čo však britská premiérka odmietla.

"Neurobili sme to pre to, že nás o to požiadal prezident Trump. Urobili sme to, lebo sme presvedčení, že to bola správna vec," vyhlásila v pondelok Mayová.

Londýn, Washington a Paríž podnikli v sobotu nálety zamerané na zničenie zariadení sýrskeho programu vývoja a výroby chemických zbraní, pričom reagovali na údajný chemický útok zo strany Sýrie proti svojim vlastným občanom.

Útok bol správny morálne aj právne

Podľa Mayovej "použitie chemických zbraní nemôže zostať bez odozvy" a útok Spojených štátov, Francúzska a Veľkej Británie na sýrske vojenské ciele bol "nielen morálne správny, ale bol správny aj po právnej stránke".

Údajný chemický útok v meste Dúmá pri Damasku si podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyžiadal vyše 40 obetí a viac ako 500 zranených. Sýria a jej spojenec Rusko tieto informácie popierajú.

Sobotňajšie odvetné útoky Londýna, Washingtonu a Paríža si nevyžiadali žiadne obete, zranenia utrpeli traja ľudia.