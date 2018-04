Útok na Sýriu bol podľa Zemana kaubojský projekt

Útok na akúkoľvek krajinu môže byť vykonaný iba so súhlasom Bezpečnostnej rady OSN, uviedol český prezident.

15. apr 2018 o 23:30 TASR

PRAHA. Ozbrojený útok na akúkoľvek krajinu môže byť vykonaný iba so súhlasom Bezpečnostnej rady OSN, uviedol český prezident Miloš Zeman.

Podľa neho išlo v prípade sobotňajšieho spojeneckého útoku na Sýriu o "kaubojský" projekt. Zeman to povedal v nedeľu pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1.

"Zastávam jednoznačný názor, že ozbrojený útok na akúkoľvek krajinu môže byť vykonaný iba s mandátom alebo súhlasom Bezpečnostnej rady OSN. Jedinou výnimkou je, keď ide o islamských teroristov, ako je to napríklad v Afganistane. To, samozrejme, nie je prípad Sýrie, pretože tam islamskí radikáli po prvé bojujú proti prezidentovi Asadovi a po druhé už sú zatlačení do kúta, takže nemajú väčší význam," vyhlásil v programe Pressklub Zeman.

"Do Sýrie sa začínajú vracať prví utečenci, čo je pozitívna správa. Ak nejaký kaubojský projekt túto pozitívnu správu, mierne povedané, brzdí, tak je to samozrejme chyba," dodal.

"Západ neuveriteľne rozvŕtal Blízky východ. Začnime vstupom do Iraku s tvrdením, že sú tam zbrane hromadného ničenia. Žiadne sa tam nenašli," uviedol Zeman.

"Chcel by som oceniť svojho predchodcu Václava Klausa, ktorý už vtedy hovoril, že ten útok je nezmyselný. Namiesto toho, aby sme sa z tohto nezmyslu poučili, urobili sme druhý nezmysel, a ten sa volá Líbya," myslí si Zeman.

"Inteligent urobí jednu chybu a potom ju neopakuje, človek s priemernou inteligenciou, skôr debilitou, urobí dve chyby za sebou. A čo povedať o tých, ktorí urobia tú istú chybu trikrát? Aby som sa vyhol nejakej medzinárodnej žalobe, budem len konštatovať, že je to hlúposť," zakončil český prezident.