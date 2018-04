Babiš by chcel predbežnú dohodu s ČSSD do konca budúceho týždňa

Problematické je najmä rozdelenie ministerstiev a personálne otázky.

15. apr 2018 o 18:04 SITA

BRATISLAVA. Český premiér v demisii Andrej Babiš v nedeľu popoludní navštívil prezidenta Miloša Zemana na zámku Lány, kde mu priblížil svoju predstavu o zostavovaní vlády. Informuje o tom portál Novinky.cz.

Babiš tak spravil po tom, ako sa vedenie hnutia ANO vo štvrtok rozhodlo vrátiť k rokovaniu s Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD).

Čo najskôr

"Informoval som pána prezidenta s čím ideme do rokovaní s ČSSD. Vzal to na vedomie, nemal žiadny komentár," povedal Babiš novinárom po stretnutí so Zemanom.

O zostavovaní vlády podľa jeho slov s ČSSD rokovali už dlho a má záujem ukončiť to čo najskôr, zrejme v priebehu niekoľkých týždňov.

"Nie je dôvod, prečo by sme sa nemohli za týždeň dohodnúť na rezortoch. Do budúceho piatka potrebujeme mať nejakú jasnú predbežnú dohodu," vyjadril sa Babiš. Práve rozdelenie ministerstiev a personálne otázky sú pritom podľa Noviniek problematické.

Rokovať začnú v pondelok

Termín druhého menovania premiérom podľa vlastných slov zatiaľ od prezidenta nedostal.

Vyjednávači ANO a ČSSD sa majú k rokovaciemu stolu vrátiť v pondelok večer. ČSSD podľa jej predsedu Jana Hamáčka čaká s čím príde ANO a až potom sa rozhodne, či má ďalšie rokovanie zmysel.

Prvé rokovania síce boli úspešné, zlyhali však na personálnych otázkach. ČSSD totiž prekáža Babišovo trestné stíhanie, ANO sa ho však nemieni vzdať a nesúhlasilo ani s možnosťou, aby sociálni demokrati dostali ministerstvo vnútra ako záruku nezávislého vyšetrovania.