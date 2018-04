Čo dosiahol Trump v Sýrii? To zatiaľ nikto nevie

Víkendové raketové útoky na sýrske ciele budia rozpačitý dojem. Samotných Sýrčanov navyše sklamali.

15. apr 2018 o 16:26 Pavol Štrba

WASHINGTON. Bolo to rýchle, chirurgicky presné, pravdepodobne to nikoho nestálo život a trvalo to len pár hodín.

Spojenecký útok v Sýrii z víkendovej noci navyše nikoho príliš neprekvapil.

Hovorilo sa o ňom už od 7. apríla, keď (pravdepodobne) sýrsky režim v meste Dúmá použil proti civilistom chemické zbrane.

Prekročil tým „červenú čiaru“, o ktorej v minulosti hovoril aj vtedajší prezident Barack Obama, hoci po chemickom masakri v Sýrii z roku 2012 nikdy nepristúpil k potrestaniu vinníkov.

Tri americké torpédoborce vyzbrojené tomahawkmi, niekoľko britských bojových lietadiel a jedna francúzska fregata. Presne toľko stačilo na to, aby Západ uštedril armáde sýrskeho diktátora Bašára Asada dosiaľ najtvrdší úder.

Rozpačitý výsledok

Rakety zničili tri chemické sklady aj zatiaľ bližšie nešpecifikovanú vojenskú infraštruktúru v Sýrii. O úspešnosti hlavného cieľa – zabrániť ďalším útokom chemickými zbraňami v krajine – však mnohí pochybujú.

Ani niekoľko desiatok hodín po náletoch a raketových útokoch, na ktorých sa okrem Američanov zúčastnili ešte Briti a Francúzi, totiž nie je jasné, čo najnovšou akciou v Sýrii Západ vlastne dosiahol.

Najviac sa z úspešných náletov pravdepodobne tešil americký prezident Donalda Trump, ktorý ich označil za „perfektne vykonané“. „Vďaka Francúzsku a Spojenému kráľovstvu za ich múdrosť a silu ich parádnej armády. Nemohlo to mať lepší výsledok,“ odkázal šéf Bieleho domu celému svetu, tradične cez svoj twitter.

Opozícia: Bomby neprinesú mier

Útok však budí rozpačitý dojem. Najmä vo Veľkej Británii, ktorej premiérka Theresa Mayová je už dávnejšie pod tlakom za nezvládnuté rokovania o brexite.