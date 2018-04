V New Yorku sa úpalil muž na protest proti ničeniu životného prostredia

Mŕtve telo Davida Buckela našli okoloidúci v brooklynskom Prospect Parku.

15. apr 2018 o 11:00 SITA

NEW YORK. Známy právnik sa v sobotu v New Yorku upálil na protest proti ničeniu životného prostredia. Pozostatky 60-ročného Davida Buckela našli okoloidúci v brooklynskom Prospect Parku.



Denník New York Daily News informuje, že Buckel nechal v nákupnom vozíku neďaleko svojho tela odkaz, v ktorom napísal, že dúfa, že jeho smrť bola "čestná" a "mohla by poslúžiť ďalším".



"Väčšina ľudí na našej planéte dýcha vzduch znečistený fosílnymi palivami a mnohí v dôsledku toho predčasne umierajú - moja predčasná smrť spôsobená fosílnym palivom odráža to, čo robíme sami sebe," uviedol tiež v liste, ktorého kópiu dostal e-mailom New York Times.



Buckel bol známy prácou v prospech homosexuálov a transľudí. Podieľal sa napríklad na prípade Brandona Teenu, transmuža, ktorého v roku 1993 zavraždili vo veku 21 rokov v Nebraske.

Spolupracoval aj s ľudskoprávnou organizáciou Lambda Legal a neskôr tiež robil s viacerými environmentálnymi organizáciami.