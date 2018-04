Západ už v Sýrii nie je hráčom. Nezmení to ani Trump, tvrdí analytik

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prekvapil vás najnovší útok v Sýrii?

"Ani nie. Od chvíle, keď od amerického prezidenta Donalda Trumpa začali zaznievať silné slová o chystanom útoku, bolo jasné, že nechcel dopadnúť ako Obama. Trump sa voči svojmu predchodcovi už dávno vymedzoval. Obama sľuboval útoky v Sýrii a nedošlo k nim a Trump musel skrátka postupovať inak. Dokonca sa dalo predpokladať aj to, že útoky v Sýrii nespôsobia príliš veľké straty. Ale hlavne bolo jasné, že nebudú dotknuté záujmy Ruska. A presne to sa aj stalo."

Čo týmto útokom Trump sledoval? Je to skôr odkaz zahraničným hráčom, teda Sýrii a Rusku, alebo je to odkaz pre domáce publikum?

"Je to oboje. Trump musel dať najavo, že tento predpokladaný chemický útok má podľa neho na svedomí sýrsky režim. Odkázal tým, že tieto chemické útoky nemôžu zostať bez odozvy. Je to teda odkaz nielen sýrskemu režimu a medzinárodnému spoločenstvu. Ale pochopiteľne je to aj odkaz na domácu pôdu, pretože Trump si veľmi zakladá na tom, že je to rozhodný vodca. A že nie je ako Barack Obama, ktorý sa sýrskemu režimu len márne vyhrážal."

Bola teda aj jedna z Trumpových motivácií odvrátiť pozornosť od vyšetrovania špeciálneho prokurátora Roberta Muellera a od kauzy okolo pornoherečky Stormy Daniels?

"To by som úplne nepovedal. Trump reagoval na udalosť v Sýrii, ku ktorej prišlo pred týždňom. Povedal by som, že je to skôr zhoda okolností. Zároveň však súhlasím, že to Trumpovi môže pomôcť. Teraz sa ukázal ako silný prezident a môže povedať: Pozrite sa, vy sa ma teraz pýtate na banality typu Stormy Daniels a ja pritom bojujem proti svojvoľnému diktátorovi, ktorý zabíja sýrske deti chemickými zbraňami. Takto argumentoval aj pred týždňom, keď sa dostal do sporu FBI."

Bude mať tento najnovší útok vplyv na dynamiku samotnej vojny v Sýrii?