Zomrela ochrankyňa slonov Daphne Sheldrick

Kenská ochrankyňa prírody vo veku 83 rokov podľahla rakovine.

14. apr 2018 o 10:28 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 83 rokov zomrela kenská ochrankyňa slonov Daphne Sheldrick. Podľahla rakovine.



Počas svojho života zachránila viac ako 230 slonov, z ktorých mnohé prišli o svoje matky rukou pytliakov alebo ich zabilo sucho. Podarilo sa jej totiž vyvinúť mliečnu náhradu, s pomocou ktorej ich úspešne odchovala.



Dame Daphne "žila so slonmi a naučila sa rozumieť ich srdciam", uviedla vo vyhlásení webstránka charitatívnej organizácie, ktorú založila. Tá je známa na celom svete tým, že sa stará o osirelé slony.



Daphne Sheldrick sa narodila i vyrástla v Keni. Prvú polovicu svojej kariéry strávila prácou popri svojom britskom manželovi Davidovi, ktorý založil najväčší kenský národný park Tsavo East.



Po jeho smrti v roku 1977 založila spomínanú David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT), ktorá sa preslávila zachraňovaním a opätovným vracaním osirelých slonov do divočiny. Vyvinutie špeciálnej mliečnej náhrady jej trvalo 28 rokov.



V roku 2016 varovala, že ak bude pokračovať pytliactvo pre slonovinu, Slon pralesný môže do roku 2025 vyhynúť. Kráľovná Alžbeta II. jej v roku 2006 udelila titul Dame.