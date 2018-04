Pri pobreží Dánska našli vrak unikátnej nacistickej ponorky

Naftovo-elektrickú ponorku typu XXI potopilo britské vojenské letectvo 6. mája 1945 v úžine Skagerrak, ktorá spája Baltské a Severné more.

13. apr 2018

KODAŇ. Pri severnom pobreží Dánska našli vrak unikátnej nemeckej ponorky U-3523, ktorú dva dni pred koncom druhej svetovej vojny potopilo britské letectvo.

Informovali o tom v piatok dánske médiá.

"Bola to najmodernejšia ponorka, ktorú Nemci počas vojny vyrobili, celkom moderné plavidlo, ktoré predbehlo svoju dobu," povedal riaditeľ Jutského múzea námorných vojen dánskej tlačovej agentúre Ritzau.

Mali len dve

Spomínanú naftovo-elektrickú ponorku typu XXI potopilo britské vojenské letectvo 6. mája 1945 v úžine Skagerrak, ktorá spája Baltské a Severné more.

V čase druhej svetovej vojny mali Nemci v aktívnej službe len dve lode tohto typu, tá druhá je v súčasnosti v severomorskom prístave Bremerhaven a funguje ako múzeum.

Nacistické zlato v ponorkách

Na palube ponorky zahynulo 58 členov posádky. Či bol v plavidle ešte niekto ďalší, sa nevie. Podľa expertov je však pravdepodobné, že v čase, keď sa blížila kapitulácia Nemecka, sa ponorkou snažil utiecť niektorý z vysoko postavených nacistických predstaviteľov.

Po vojne kolovalo veľa zvestí o tom, že nacistickí vodcovia utekali z Nemecka v ponorokách, vrátane ponorky U-3523, a viezli so sebou tiež nacistické zlato.

Ponorky typu XXI boli prvými skutočnými ponorkami, pretože im konštrukcia dovoľovala tráviť dlhý čas hlboko pod hladinou.

Plavidlo U-3523 malo pritom taký dosah, že by dokázalo na jeden záťah doplávať do Južnej Ameriky. Či bola práve Južná Amerika cieľom poslednej cesty ponorky, ale nie je jasné, uviedlo jutské múzeum.

Vedci neplánujú nájdenú ponorku, ktorá leží v hĺbke 123 metrov, vyzdvihnúť nad hladinu, aj napriek kolujúcim zvestiam, že by na jej palube mohli byť cennosti. Poloha vraku je podľa múzea veľmi neobvyklá; plavidlo je totiž provou zarazené do morského dna a zadok čnie 20 metrov do výšky.