Senátori USA vypočúvali Pompea, pýtali sa na Rusko, Irán aj KĽDR

Pompeo pred senátormi vyhlásil, že zoznam opatrení, ktoré administratíva vo veci Ruska podnikla, je dlhý.

12. apr 2018 o 23:56 TASR

WASHINGTON. Dezignovaný americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vo štvrtok počas vypočúvania členmi senátneho výboru pre zahraničné vzťahy odpovedal najmä na otázky, ktoré sa týkali Ruska, Severnej Kórey a Iránu.

Pompeo potvrdil svoje skoršie vyjadrenie, že ministerstvo pod jeho vedením bude robiť novú politiku zameranú na obmedzovanie Ruska.

Uvedomuje si hrozbu, ktorú pre USA predstavuje Rusko, ale ubezpečil, že ak ho Kongres potvrdí vo funkcii šéfa diplomacie, "táto administratíva bude - tak ako aj posledných 15 mesiacov - pokračovať v podnikaní reálnych krokov, aby reštartovala politiku zdržiavania Ruska".

Dlhý zoznam

Podľa agentúry AP Pompeo pred senátormi ďalej vyhlásil, že zoznam opatrení, ktoré americká administratíva vo veci Ruska podnikla, je "dlhý". Chce tiež, aby USA uvalili na Rusko viac sankcií.

Agentúra AP vo štvrtok napísala, že Pompeo v Kongrese bude avizovať tvrdšiu líniu voči Rusku. Moskva podľa neho naďalej koná "agresívne", čo jej umožnili aj roky zhovievavej politiky Spojených štátov.

Pokiaľ ide o vzťahy s KĽDR, Pompeo uviedol, že "nikto nemá žiadne ilúzie", že na plánovanom summite USA a Severnej Kórey môže byť dosiahnutá komplexná dohoda o denuklearizácii KĽDR. Schôdzka prezidenta Donalda Trumpa s lídrom KĽDR Kim Čong-unom však podľa neho môže vytvoriť podmienky na to, aby bolo možné stanoviť, či táto dohoda vôbec je možná.

Pohľad na Irán a Kóreu

Pompeo tiež povedal, že nikdy nevystupoval za zmenu režimu v KĽDR. Dodal však, že "máme povinnosť dosiahnuť taký stav vecí, keď sa líder KĽDR nebude môcť vyhrážať Spojeným štátom jadrovými zbraňami".

Pokiaľ ide o Irán, Pompeo ubezpečil, že chce "vylepšiť" dohodu o iránskom jadrovom programe. Agentúra AP si však všimla, že Pompeo od Trumpa neprebral jeho vyhrážky, že USA od tejto zmluvy odstúpia. Pompeo povedal, že "úprava (iránskej jadrovej) zmluvy je v najlepšom záujme Spojených štátov".

Ak by však k tomu nedošlo, Pompeo by podľa svojich slov Trumpovi odporučil, aby sa USA spolu so spojencami snažili "o čo najlepší výsledok a čo najlepšiu zmluvu". Dodal, že aj po 12. máji, keď sa očakáva Trumpovo rozhodnutie ohľadom toho, či Irán dodržiava medzinárodnú dohodu o obmedzení svojho jadrového programu, "bude ešte veľa príležitostí pre diplomaciu".

Začiatok Pompeovho vypočúvania v Senáte narušila skupina aktivistov, ktorá začala vykrikovať "Nie Pompeovi" či "Nie vojne". Podľa agentúry AP protestujúci sú napojení na hnutie žien za mier známe pod názvom Code Pink. Incident ukončil predseda zahraničného výboru Senátu Bob Corker, keď pohrozil zadržaním aktivistov, ak budú pokračovať vo svojich protestoch.