Prineste si zbrane, vyzývajú Američanov organizátori demonštrácií

Protesty za práva vlastníkov zbraní sa chystajú tento víkend v hlavných mestách 45 amerických štátov.

12. apr 2018 o 19:17 SITA

WASHINGTON. Organizátori demonštrácií za práva vlastníkov zbraní, ktoré sa chystajú tento víkend v hlavných mestách 45 amerických štátov, vyzvali vo štvrtok ľudí, aby si na tieto podujatia so sebou priniesli aj svoje zbrane, hoci zdôraznili, že nenabité.

Prečítajte si tiež: Amerika povstala proti zbraniam. Trump mlčí a golfuje

Výzvu šíri po sociálnych sieťach viacero organizácií, ktoré stoja za chystanými pochodmi, vrátane Hnutia troch percent či Národnej ústavnej koalície vlasteneckých Američanov.

"Je to veľmi mierový spôsob ukázania sily. To znamená, že my tam neprídeme preto, že by sme chceli bojovať. Len tým hovoríme: ´Pozrite sa na všetkých tých ľudí, ktorí sa tu zišli! Aj my máme svoj hlas!´," vysvetľoval výzvu pre agentúru AP jeden z organizátorov David Clayton.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podujatia majú byť reakciou zástancov voľného vlastníctva zbraní na demonštrácie za sprísnenie zákonov o vlastníctve zbraní, na ktorých sa pred troma týždňami zúčastnili státisíce Američanov.