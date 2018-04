Rusi podozrievajú Britov, Skripaľovu dcéru zadržiavajú proti jej vôli

Julija Skripaľová vyhlásila, že ešte sa necíti na to, aby sa zhovárala s médiami. Moskva autenticitu jej stanoviska spochybňuje.

12. apr 2018 o 16:57 SITA

LONDÝN. Ruské veľvyslanectvo vo Veľkej Británii vo štvrtok obvinilo Londýn, že Juliju Spripaľovú, ktorá sa stala spolu s jej otcom začiatkom marca obeťou otravy nervovoparalytickou látkou novičok, zadržiava proti jej vôli na neznámom mieste. Veľvyslanectvo tento názor nadobudlo po tom, ako londýnska polícia zverejnila Skripaľovej najnovšie stanovisko.

V ňom sa 33-ročná dcéra bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa ohradzuje proti tomu, aby za ňu hovoril na verejnosti ktokoľvek iný, čo podľa britských médií myslela ako narážku na svoju sesternicu Viktoriju. Tá poskytla už viacero rozhovorov médiám, v ktorých rozoberala obsah jej telefonických rozhovorov s Julijou, pričom britská vláda má podozrenie, že Viktorija pracuje v súčinnosti s ruskými tajnými službami.

Julija Skripaľová v stanovisku, ktoré vo štvrtok vydala londýnska polícia, uviedla, že ešte sa necíti na to, aby sa zhovárala s médiami. "Nie som zatiaľ dosť silná, aby som poskytla médiám celý rozhovor, ale dúfam, že jedného dňa budem. Dovtedy by som chcela zdôrazniť, že za mňa ani za môjho otca nehovorí nikto, iba my sami," uvádza sa v Skripaľovej stanovisku.

Ruské veľvyslanectvo vo Veľkej Británii však autenticitu Skripaľovej stanoviska spochybňuje a uvádza, že bolo napísané s cieľom podporiť verziu Veľkej Británie a zvyšuje pravdepodobnosť toho, že Skripaľovú Briti zadržiavajú na neznámom mieste proti jej vôli. Londýn musí podľa ruského veľvyslanectva "okamžite poskytnúť hmatateľné dôkazy o tom, že Julija je v poriadku a nie je zbavená slobody".

Skripaľovú a jej otca, bývalého ruského agenta, ktorý pracoval zároveň aj pre britské tajné služby, otrávili začiatkom marca v anglickom Salisbury nervovoparalytickou látkou sovietskej výroby novičok, pričom podľa Londýna šlo o útok zo strany Ruska. Moskva tvrdí, že s útokom na Skripaľa a jeho dcéru nemá nič spoločné a že celá záležitosť je len provokáciou zo strany Veľkej Británie. Skripaľovú po vyše mesiaci už v utorok prepustili z nemocnice, jej otec sa však zotavuje pomalšie.