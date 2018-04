Spaceymu hrozí za sexuálne útoky obvinenie

Prokuratúra v americkom Los Angeles preveruje obvinenie zo sexuálneho napadnutia vznesené voči americkému hercovi.

12. apr 2018 o 11:39 TASR

LOS ANGELES. Prokuratúra v americkom Los Angeles preveruje obvinenie zo sexuálneho napadnutia vznesené voči americkému hercovi Kevinovi Spaceymu. Pre stanicu BBC to potvrdili oficiálne zdroje.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Polícia predložila dôkazy o incidente s mužom, ktorý Spaceyho obvinil zo sexuálneho napadnutia v západnom Hollywoode z roku 1992. Hovorca 58-ročného herca sa k tejto záležitosti odmietol vyjadriť.

Úrad šerifa v Los Angeles sa prípadom oscarového herca začal zaoberať vlani v decembri. Dôkazy na okresnú prokuratúru v Los Angeles predložil na posúdenie začiatkom apríla, informovala v stredu agentúra AP.

Prečítajte si tiež: Obvinili ho, že obťažoval chlapca. Kevin Spacey musel priznať, že je gay

Podrobnosti k danému prípadu nie sú známe.

V uplynulých mesiacoch sa na adresu tohto herca a producenta vznieslo viac než 30 obvinení zo sexuálneho obťažovania či nevhodného správania.

Herec Spacey sa dostal do rastúcej krízy okolo sexuálneho obťažovania v Hollywoode po tom, ako ho herec Anthony Rapp obvinil, že mu dával sexuálne návrhy ešte v roku 1986, keď mal Rapp 14 rokov a Spacey 26. Spacey reagoval, že sa na incident nepamätá, no ospravedlňuje sa, ak sa takéhoto správania "pod vplyvom alkoholu" dopustil.

Londýnska Metropolitná polícia vlani v novembri informovala, že prešetruje tri obvinenia zo sexuálneho napadnutia.

Už 20 "osobných obvinení" z nevhodného správania, ktorého aktérom mal byť americký herec Kevin Spacey, dostalo aj londýnske divadlo Old Vic. Spacey bol v rokoch 2004-15 umeleckým riaditeľom tejto inštitúcie.

V dôsledku škandálu prišiel tento známy herec o prácu v mnohých projektoch či o pôsobenie v niektorých orgánoch. Odvolali ho napríklad z nakrúcania seriálu spoločnosti Netflix House of Cards (Dom z kariet) či thrilleru Všetky prachy sveta (All the Money in the World).