Svet čaká ako sa Trump rozhodne. Briti vyslali k Sýrii ponorky

Svet očakáva, či americký prezident naplní svoje hrozby, alebo ostane len pri tweetoch.

12. apr 2018 o 6:19 (aktualizované 12. apr 2018 o 6:59) ČTK, TASR

WASHINGTON, LONDÝN. Svet s napätím očakáva, či Biely dom naplní svoje hrozby raketového úderu proti Sýrii, ktorý by mal byť trestom za údajný chemický útok sýrskej armády v Dúmá pri Damasku.

Rusko pred vojenskou akciou varuje, Sýria údajne vypratáva možné vojenské ciele. Bolívia požiadala, aby sa vo štvrtok krízou zaoberala na uzatvorenom zasadnutí Rada bezpečnosti OSN.

Raketový útok

Napriek tomu, že prezident Donald Trump v stredajšom twitterovom odkaze pre Moskvu raketový útok ohlásil, americký Pentagon dal najavo, že situáciu zatiaľ analyzuje a skúma spravodajské informácie.

Podľa svojej hovorkyne zatiaľ Trump konkrétny časový plán akcie nestanovil a do úvahy pripadá okrem raketového útoku aj množstvo nevojenských reakcií.

Americký minister obrany James Mattis vyhlásil, že armáda je pripravená ponúknuť prezidentovi Donaldovi Trumpovi možnosti zásahu proti Sýrii.

Podľa jeho slov USA stále vyhodnocujú informácie poskytnuté tajnými službami, týkajúce sa účasti sýrskeho prezidenta Bašára Asada na nedávnom údajnom chemickom útoku v meste Dúmá, pri ktorom zomrelo približne 70 civilistov.

"Stále vyhodnocujeme informácie tajných služieb - našich aj spojeneckých," povedal Mattis. Podľa Reuters si zrejme USA stopercentne isté nie je.

Rusko chemický útok Damasku popiera. Moskva tvrdí, že vyhrotenú situáciu navzdory slovným prestrelkám konzultuje s velením americkej armády a cez Turecko aj s NATO.

O podpore uvažujú aj Briti

Britská premiérka Theresa Mayová zvolala na štvrtok poobede mimoriadne zasadnutie vládneho kabinetu ohľadom reakcie na údajný chemický útok v Sýrii.

Ministri budú zvažovať možnosti podpory pre vojenskú operáciu, ktorou pohrozili Spojené štáty a ich spojenci.

Mayová je pripravená podniknúť krok proti sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi aj bez súhlasu britského parlamentu.

Ak by kabinet schválil britskú účasť na tejto vojenskej operácii, sily Spojeného kráľovstva by sa mohli pridať k americkej armáde v rámci spoločnej operácie proti vybraným sýrskym cieľom.

Zaútočiť môžu už v noci

Ďalšími spojencami tejto vojenskej koalície by mohli byť Saudská Arábia, Francúzsko či Izrael; tie však takýto postup ešte iba zvažujú.

Všeobecne sa predpokladá, že britský kabinet Mayovú podporí, analyzuje stanica BBC. Zásah by bol pravdepodobne zameraný na infraštruktúru sýrskeho chemického arzenálu.

Hoci Mayovej zo zákona nevyplýva povinnosť žiadať parlament o súhlas na vojenskú ofenzívu, o nedávnych intervenciách v Líbyi a Iraku sa hlasovalo v legislatívnom zbore.

Mayovej predchodca David Cameron v roku 2013 nedostal súhlas na útok v Sýrii ohľadom údajného použitia chemických zbraní.

Denník The Daily Telegraph v stredu informoval, že Mayová už nariadila britským ponorkám zaujať pozície, z ktorých by bolo možné zasiahnuť Sýriu raketovými strelami. Útok by sa podľa periodika mohol začať už vo štvrtok v noci.