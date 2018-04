Pápež zmenil postoj v kauze zneužívania v Čile, ospravedlnil sa za tragický omyl

Pápež povolal do Vatikánu na mimoriadne rokovanie čílskych biskupov. Obete sexuálneho zneužívania poprosil o odpustenie.

11. apr 2018 o 21:45 SITA

VATIKÁN. Pápež František v stredu otočil v kauze sexuálneho zneužívania detí zo strany čílskeho pedofilného kňaza Fernanda Karadima.

Vo februári sa prekvapivo zastal čílskeho biskupa Juana Barrosa, ktorý kňaza podľa jeho obetí kryl, pričom vyhlásil, že obvinenia sú podľa neho nepodložené a Barroso je nevinný.

V stredu však pápež zverejnil list, v ktorom priznáva, že v tejto kauze sa dopustil "tragických omylov". Obete sexuálneho zneužívania zo strany Karadima poprosil o odpustenie a pozval ich do Vatikánu. Na "mimoriadne rokovanie" do Vatikánu povolal aj čílskych biskupov.



Prekvapivú otočku v postoji pápeža k tejto kauze spôsobili podľa všetkého zistenia arcibiskupa Charlesa Sciclunu, ktorého František vyslal do Čile prešetriť okolnosti tohto prípadu.

Agentúra AP označuje Sciclunu za najrešpektovanejšieho vatikánskeho vyšetrovateľa prípadov sexuálneho obťažovania zo strany kňazov. Čo presne Scicluna v Čile zistil, sa v pápežovom liste neuvádza.