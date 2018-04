Kim nelieta, no za Trumpom možno bude musieť. Má vôbec čím?

Stretnutie amerického prezidenta a severokórejského lídra sa môže odohrať aj tisíce kilometrov od Pchjongjangu.

11. apr 2018 o 17:45 Washington Post, David Nakamura

PCHJONJANG, BRATISLAVA. Má za sebou miliónovú armádu, buduje medzikontinentálne balistické strely a jadrový arzenál.

Severokórejský diktátor Kim Čong-un sa snaží okolo seba vybudovať imidž lídra, ktorý si ako rovnocenný hráč môže za jeden rokovací stôl sadnúť s americkým prezidentom.

V čase prebiehajúcich príprav na májové stretnutie sa však objavila otázka, či mu náhodou nechýba jedna vec dôležitá pre ambiciózneho globálneho lídra – lietadlo, ktoré by ho vedelo bez nutnej prestávky spoľahlivo prepraviť do Európy alebo cez Tichý Oceán.

„Zvykli sme o tom žartovať, je naozaj staré,“ hovorí Sue Mi Terryová, ktorá pracovala ako analytička CIA pre kórejské záležitosti. „Vtipkovali sme o ich starých sovietskych lietadlách.“

Kde to bude?

Keď sa hovorí o možnom dejisku stretnutia Kima s Donaldom Trumpom, spomína sa najčastejšie demilitarizovaná zóna medzi kórejskými republikami, kde sa v tomto mesiaci stretne s juhokórejským prezidentom Munom Če-inom, prípadné susedné Rusko alebo Čína.

Niektorí analytici však naznačujú, že Trump by mal radšej veľkolepejšie prostredie priamo v Spojených štátoch alebo v inej krajine mimo regiónu – v Singapure, vo Švajčiarsku alebo vo Švédsku.

V tomto prípade vzniká otázka, ako by sa tam Kim dostal. Len nedávno bol na prvej zahraničnej ceste, do Číny však prišiel obrneným vlakom.

„Pokiaľ ide o dopravu, nemusel by to byť problém. Kima by mohli zviesť Juhokórejčania alebo Švédi,“ povedal Victor Cha, ktorý počas vládnutia Georgea W. Busha mal v jeho bezpečnostnej rade štátu na starosti Áziu. „No bolo by to pre neho zahanbujúce.“