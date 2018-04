Šéf nemeckej spravodajskej služby by Facebooku nezveril svoje údaje

Zásadne zverujem svoje údaje iba spoločnostiam, ktorým naozaj dôverujem, vyhlásil prezident BfV.

11. apr 2018 o 17:17 TASR

BERLÍN. Najvyšší predstaviteľ nemeckej vnútornej spravodajskej služby vyjadril v stredu údiv nad tým, koľkých ľudí zaskočil aktuálny škandál okolo úniku osobných údajov používateľov sociálnej siete Facebook. Prezident Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) Hans-Georg Maassen v tejto súvislosti povedal, že pokiaľ ide o jeho údaje, Facebooku by nedôveroval, uviedla agentúra AP.

Pred novinármi v Berlíne, kde sa zúčastňoval na konferencii o korporátnej bezpečnosti, Maassen poznamenal, že sám nemá facebookové konto. Podľa vlastných slov "zásadne zveruje svoje údaje iba spoločnostiam, ktorým naozaj dôveruje". "A poviem celkom otvorene, že Facebooku by som nedôveroval," dodal šéf BfV.

Pokiaľ ide o to, či by sa chcel niečo spýtať riaditeľa spoločnosti Facebook Marka Zuckerberga, ako to robia tento týždeň členovia amerického Kongresu, však Maassen priznal, že "v tejto chvíli pre neho nemá nijaké otázky".

Sociálne médiá zohrali úlohu aj pred vlaňajšími parlamentnými voľbami v Nemecku, keď ich aktívne využívali krajne pravicové zoskupenia, poznamenala AP.

Facebook 4. apríla priznal, že škandál okolo úniku osobných údajov zasiahol 87 miliónov jeho používateľov. Ich údaje z Facebooku neoprávnene získala spoločnosť Cambridge Analytica, ktorá ich údajne použila na ovplyvnenie amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Facebook má v súčasnosti približne 2,2 miliardy používateľov.