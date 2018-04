Chemický útok v Sýrii zasiahol stovky ľudí, tvrdí WHO

Odborníci vychádzajú z počtu pacientov, ktoré so symptómami chemickej otravy prijali v miestnych nemocniciach.

11. apr 2018 o 11:34 sme.sk

ŽENEVA. Až 500 ľudí má syndrómy po chemickom útoku v sýrskej provincii Východná Ghúta. V stredu o tom s odvolaním sa na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) informuje portál BBC.

Na útok upozornili Biele helmy

"U postihnutých osôb išlo najmä o príznaky silného podráždenia slizníc, zlyhania dýchania a narušenia centrálnej nervovej sústavy," uviedla WHO vo svojom vyhlásení. Organizácia sa pritom odvoláva na údaje poskytnuté partnerskými zdravotníckymi organizáciami, pretože sama do oblasti prístup nemá.

Na údajný chemický útok upozornili takzvané Biele prilby, čo je dobrovoľnícka záchranárska organizácia majúci blízko k povstalcom ovládajúcim zasiahnutú enklávu vo východnej Ghúte.

"WHO je hlboko znepokojená správami o podozrení z použitia toxických chemikálií v meste Dúmá vo východnej Ghúte," uviedla v stredu WHO.

Podľa nej pri útoku zahynulo údajne viac ako 70 ľudí, ktorí sa nachádzali v pivniciach domov. Z nich 43 obetí vykazovalo príznaky naznačujúce, že boli vystavení vysoko toxickým chemikáliám. Pri útoku boli vraj zasiahnuté tiež dve zdravotnícke zariadenia.

Asad vinu odmieta

WHO pripomenula všetkým stranám konfliktu, že majú podľa príslušnej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN za povinnosť zdržať sa útokov na zdravotnícke zariadenia a personál.

"WHO požaduje okamžitý a neobmedzený prístup do tejto oblasti, aby mohla poskytnúť starostlivosť postihnutým, posúdiť dopady na ich zdravie a zabezpečiť komplexnú zdravotnícku pomoc," oznámil vo vyhlásení zástupca šéfa WHO Peter Salama.

Americký prezident Donald Trump pripustil aj priamu vojenskú intervenciu proti sýrskemu režimu prezidenta Bašára Asada, ktorého Západ obviňuje zo zodpovednosti za tragédiu.

Asad vinu odmieta.