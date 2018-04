Haraszti: Orbán môže pretvoriť Maďarsko na putinovskú republiku

Opozícia aj Orbán hovorili, že v týchto voľbách sa rozhodne o charaktere ich krajiny. Ako sa teda zmení po voľbách charakter Maďarska?

„Celá táto ideologická politická debata bola dymovou clonou. Skutočnou obavou všetkých kritikov zvonku aj z vnútra nebola migrácia, ale to, že Orbán sa zbaví akýchkoľvek bŕzd a protiváh, že bude ďalej meniť ústavu, volebný zákon, obmedzovať slobodu médií, kontrolných orgánov.

Boja sa toho, že úplne eliminuje oddelenie výkonnej a zákonodarnej moci, a že všetko bude riadiť sám. Dymová clona slúžila len na to, aby nakŕmila maďarskú chudobu novou dávkou xenofóbie.”

Koho mala teda táto dymová clona presvedčiť? Túto chudobnejšiu časť voličov?

“ Kľúčom k úspechu Orbána je najmä volebný systém, ktorý si sám vymyslel. Nie je zázrak získať popularitu, ktorú má, skutočným triumfom je transformovať ju na absolútnu moc. „ Miklós Haraszti

„Orbánova podpora prichádza z dvoch skupín – jednou je privilegovaná úradnícka stredná trieda, ktorá výmenou za politickú lojalitu dostáva daňové výhody, prácu či obchodné príležitosti.

Druhou sú takzvaní lúzri tohto systému, ktorých treba nakŕmiť vhodnou novou verziou xenofóbie, ktorá len premenila už dávno zakorenenú nenávisť voči Rómom na nenávisť voči migrantom, okorenenú zamlčaným antisemitizmom voči Sorosovi.

Tá stredná trieda mu to na rozdiel od týchto ľudí nežerie, no aj pre nich je to vyhovujúce. Verím, že tieto hlúposti o kresťanskej podobe tejto krajiny sú súčasťou tejto dymovej clony. A tiež slúžia ako obrana pred tými, ktorí zo zahraničia kritizujú úpadok demokracie a právneho štátu.

Opäť sa k nám vrátil akýsi pomstychtivý nacionalizmus založený na tom, že sme stále obeťami, všetci na nás útočia a že celá kritika je protimaďarským a protikresťanským spiknutím liberálov. V tomto aspekte sa nič nezmení.”

Ukázali tieto voľby tiež, že Maďari sú viac xenofobický?

„Nikto neočakával, že táto nová aristokracia, ktorá je závislá od biznisu napojeného na politiku a na Orbánových oligarchov, tomuto slovníku prepadne.