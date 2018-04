Šéf Facebooku sa pred senátormi ospravedlnil za zneužitie dát

Cambridge Analytica neoprávnene získala prístup až k 87 miliónom dát používateľov.

10. apr 2018 o 21:53 (aktualizované 10. apr 2018 o 22:18) tasr, čtk

WASHINGTON. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg sa na spoločnej schôdzi právneho a obchodného výboru Senátu Spojených štátov ospravedlnil za to, že spoločnosť nedokázala zaistiť bezpečnosť osobných dát užívateľov.

Moja chyba

"Bola to moja chyba, ospravedlňujem sa. Ja som spustil facebook, ja ho prevádzkujem a ja som zodpovedný za to, čo sa tu deje," povedal na úvod svojej výpovede vysielanej v priamom prenose americkými televíziami a dodal, že Facebooku sa nepodarilo ochrániť svojich užívateľov a ich súkromie.

"Teraz je zrejmé, že sme neurobili dosť pre to, aby tieto nástroje nemohol niekto zneužiť. To platí pre falošné správy, cudzie zasahovanie do volieb a prejavov nenávisti, ako aj ochrany súkromných údajov. Nevnímali sme našu zodpovednosť dostatočne komplexne, a to bola veľká chyba. Bola to moja chyba a je mi to ľúto," uviedol Zuckerberg pred približne 44 členmi amerického Kongresu.

Zuckerberg v úvodnom prejave zdôraznil, že Facebook podniká niekoľko krokov, aby sa podobný prípad, akým je škandál britskej firmy Cambridge Analytica, už neopakoval.

Firma Cambridge Analytica neoprávnene získala prístup až k 87 miliónom dát používateľov, údaje potom využila na podporu volebnej kampane prezidenta Donalda Trumpa.

Facebook sa o tom, že Cambridge Analytica neoprávnene získala dáta užívateľov, dozvedel v roku 2015. Prípad ale americkej Federálnej komisii pre obchod Facebook neohlásil, povedal Zuckerberg.

Na otázku, prečo vtedy žiadne kroky proti analytickej spoločnosti prevádzkovateľ sociálnej siete nepodnikol, Zuckerberg povedal, že britská firma vtedy nemala na facebooku žiadny profil a nevyužívala ani reklamu. "Nebola možnosť, ako ju zablokovať," povedal.

Zuckerberg tiež povedal, že jeho spoločnosť spolupracuje s osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom vo veci zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a predpokladá, že bude predvolaný. Podľa neho nie je vylúčené, že osobné údaje získané spoločnosťou Cambridge Analytica mohla použiť agentúra Internet Research Agency so sídlom v Petrohrade a prepojená na Kremeľ, ktorá mala viesť dezinformačnú kampaň zameranú na ovplyvnenie prezidentských volieb.

Obchodný model bez reklám

Senátori od Zuckerberga chcú vysvetliť, ako sociálna sieť dbá o bezpečnosť dát svojich užívateľov. Senátor Bill Nelson, ktorý je v obchodnom výbore vedúcim predstaviteľom demokratov, sa Zuckerberga opýtal, či bude musieť platiť za to, aby nebol príjemcom cielenej reklamy.

"Budem musieť platiť, aby ste mi nič s využitím mojich dát neposielali?" spýtal sa Nelson.

"Áno, pán senátor," odpovedal šéf Facebooku. Uviedol tiež, že spoločnosť bude musieť pripraviť obchodný model facebooku bez reklám. Dodal však, že vždy bude verzia, ktorá bude zadarmo. Na mysli tým mal súčasný model facebooku, ktorý na cielených reklamách zarába

Facebook 4. apríla priznal, že škandál okolo úniku osobných údajov zasiahol 87 miliónov jeho používateľov, ktorých osobné dáta z Facebooku neoprávnene získala spoločnosť Cambridge Analytica a následne údajne použila na ovplyvnenie amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Facebook má v súčasnosti približne 2,2 miliardy používateľov.