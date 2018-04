Americká cestovka dovolenkárom zakazuje mobil

Cestujúci dostanú od spoločnosti erárne mobily pre prípad, že by v núdzi potrebovali privolať pomoc.

10. apr 2018 o 18:44 SITA

WASHINGTON. Tesnejší kontakt s navštívenými miestami a silnejšie zážitky neskazené súčasnou pretechnizovanou spoločnosťou ponúka svojim klientom americká cestovná kancelária, ktorú od ostatných cestoviek odlišuje jedna podstatná vec - dovolenkárom počas pobytov zakazuje používať mobily.

Prečítajte si tiež: Vojnu turistom vyhlásili aj ďalší. Pridali sa Benátky a Hvar

Malá cestovná kancelária Mimo siete (Off the Grid), ako píše agentúra Associated Press, ponúka Američanom zatiaľ zájazdy do Lisabonu, Prahy, Barcelony a Chorvátska.

Do týchto európskych destinácií bude od júla voziť malé skupinky amerických turistov na 7 až 10 dní, počas ktorých sa všetci dovolenkári budú musieť vzdať svojich mobilných telefónov.

Od cestovky dostanú "erárne" mobily, ktorými sa nebudú môcť pripojiť na internet a budú ich mať len pre prípad, že by v núdzi potrebovali privolať pomoc.

Nebudú nimi môcť ani fotografovať, na to si budú musieť so sebou vziať tradičné fotoaparáty.