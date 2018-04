Američania navrhli rezolúciu OSN o Sýrii. Rusom sa nepáči

USA v texte ostro odsudzujú pokračujúce využívanie chemických zbraní v Sýrii.

10. apr 2018 o 17:44 TASR

NEW YORK. USA predložili na hlasovanie v Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu, ktorá by ostro odsúdila pokračujúce využívanie chemických zbraní v Sýrii a zriadila by orgán posudzujúci zodpovednosť za chemické útoky. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na diplomatov v BR OSN.

Podľa nich by sa malo o americkom návrhu rezolúcie hlasovať v utorok o 21.00 SELČ.

Rusi rezolúciu asi nepodporia

Podľa ruského veľvyslanca pri OSN Vasilija Nebenziu americký návrh obsahuje "niektoré neakceptovateľné prvky," čím naznačil, že ho jeho krajina bude pravdepodobne vetovať. Podľa jeho slov je možné, že predloží na hlasovanie ruský text.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov predtým uviedol, že Moskva plánuje predložiť v BR OSN návrh rezolúcie, na základe ktorej by vyšetrovanie posledného údajného chemického útoku v Sýrii začala Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW).

Odborníkov z OPCW na vyšetrenie údajného chemického útoku, ku ktorému malo dôjsť v meste Dúmá neďaleko sýrskej metropoly Damask, medzičasom oficiálne pozvala aj sýrska vláda.

Západ obviňuje Rusko a Irán

Lavrov tiež povedal, že ruská vojenská polícia zaistí bezpečný prechod expertov z OPCW do sýrskeho mesta Dúmá - miesto údajného chemického útoku, pri ktorom malo 7. marca zahynúť 70 ľudí vrátane detí.

Zo zodpovednosti za útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov - Rusko a Irán. Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východnej Ghúty, spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu. Rovnako ich odmietli aj Sýria a Irán.