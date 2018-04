Lavrov navštívi Severnú Kóreu

Rusko uvítalo plány severokórejského lídra Kim Čong-una stretnúť sa s juhokórejským prezidentom.

10. apr 2018 o 14:20 SITA

MOSKVA. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov prijal ponuku na návštevu Severnej Kórey. Politik v utorok v televíznom rozhovore vyhlásil, že sa tak rozhodol po diskusii so severokórejským kolegom Ri Yong-hom. Dvojica sa však nerozprávala o možnosti stretnutia prezidentov oboch krajín.



Lavrov tiež povedal, že Rusko uvítalo plány severokórejského lídra Kim Čong-una stretnúť sa s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, a to v súvislosti s jadrovým programom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).



Kim Čong-un minulý mesiac navštívil Čínu, kde sa stretol aj s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom. Pre Kima Čong-una to bola jeho prvá zahraničná cesta od nástupu do funkcie v roku 2011.