Saudská Arábia chce prehradiť Katar. Stal by sa z neho ostrov

Projekt s pracovným názvom Salwa Marine Canal by mohol byť hotový za jeden rok

10. apr 2018 o 10:16 TASR

RIJÁD. Saudská Arábia zvažuje vytvorenie morského kanála na svojich hraniciach s Katarom, čím by sa z neho stala ostrovná krajina v Perzskom zálive. Návrh zároveň počíta s pretvorením časti týchto hraníc na vojenskú zónu a úložisko jadrového odpadu z reaktorov, ktoré kráľovstvo plánuje vybudovať.

Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na pondelkové správy v saudskoarabskej tlači.

Projekt s pracovným názvom Salwa Marine Canal by mohol byť hotový za jeden rok, pričom by ho financovali Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE). Samotnú realizáciu kanála by viedol Egypt, ktorý má skúsenosti s hĺbením Suezského prieplavu. Náklady na výstavbu sa odhadujú na 750 miliónov dolárov.

Morský kanál by mal šírku 200 metrov a hĺbku 20 metrov. Okrem vojenskej zóny by na ňom vznikli aj pobrežné letoviská, súkromné pláže a prístaviská pre výletné lode. Hranice medzi oboma štátmi majú dĺžku 60 kilometrov.

Oficiálne zdroje však tieto plány zatiaľ nepotvrdili a projekt čelí mnohým prekážkam. Napriek tomu tieto zámery signalizujú ďalšie prehĺbenie už takmer ročnej diplomatickej krízy medzi Katarom a štvoricou krajín daného regiónu - Saudskou Arábiou, SAE, Egyptom a Bahrajnom -, ktoré ho obviňujú z podporovania terorizmu.

Dauha je týmito krajinami osočovaná aj pre svoje priateľské vzťahy so šiitským Iránom, ktorý je hlavným rivalom Rijádu na Blízkom východe. Katar to však odmieta a tvrdí, že ide o snahy podkopať jeho suverenitu. Katar tiež uvádza, že mu hrozí vojenská intervencia, a uzavrel preto dohody s viacerými západnými krajinami.