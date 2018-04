Holandsko varovalo svojich podnikateľov pred čínskou priemyselnou špionážou

Členovia holandskej delegácie dostali list od ministerstva zahraničných vecí.

9. apr 2018 o 22:03 TASR

BRUSEL. Holandské ministerstvo zahraničných vecí varovalo členov obchodnej delegácie, ktorí sprevádzajú premiéra Marka Rutteho na oficiálnej návšteve Číny, pred rizikom krádeže citlivých dát z ich notebookov a mobilných telefónov.

Informoval o tom v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.

Premiér Rutte je v súčasnosti na návšteve Číny a Hongkongu, ktorá potrvá do 13. apríla. Spolu s ním tam odcestovali aj viacerí holandskí ministri a početná delegácia podnikateľov.

Počítače bez citlivých dát

Ministerstvo zahraničných vecí pred odchodom do Číny prostredníctvom listu vyzvalo všetkých členov delegácie, aby si so sebou vzali len "prázdne" počítače a mobily, na ktorých nebudú uložené nijaké citlivé dáta. Podľa ministerstva totiž hrozí riziko, že by tieto údaje mohla získať čínska vláda.

List bol rozoslaný na adresu 165 obchodných spoločností a inštitúcií, ktorých predstavitelia hľadajú v Číne nové príležitosti.

"Čínska vláda bude chcieť vedieť všetko o vás a o vašom podniku alebo organizácii. Mali by ste predpokladať, že všetky počítače a telefóny, ktoré vstupujú do Číny, budú neustále monitorované, aby získali tieto informácie," uvádza sa v liste z ministerstva.

Denník Volkskrant v tejto súvislosti upozornil, že holandská vláda prijíma podobné opatrenia aj pred cestami do Ruska, Iránu a Turecka.

Antismartfón

Podľa DutchNews.nl holandské bezpečnostné služby vyvinuli špeciálny "antismartfón" pre predstaviteľov pôsobiacich v uvedených krajinách, ktorí pracujú s informáciami týkajúcimi sa podnikania.

Tento prístroj má niekoľko dodatočných bezpečnostných funkcií a obmedzený prístup na internet, aby sa zabránilo krádeži dát.

Okrem toho dokumenty označené ako citlivé nie sú prenášané digitálne: sú vytlačené vopred a prenášané v aktovke v rámci diplomatickej služby.

Šéf holandskej diplomacie Stef Blok nedávno upozornil, že Holandsku hrozí zaostávanie v rámci takzvanej kybernetickej vojny medzi Západom a Východom.

Za najväčšiu hrozbu v tejto oblasti označil Rusko a Čínu. Spresnil, že jeho krajina čelí rozsiahlym digitálnych útokom, ktoré sú zamerané na politickú a hospodársku špionáž, ako aj na počítačovú kriminalitu.