Maďarské voľby sa skončili. Dobehne opozícia Orbána?

Fidesz nedeľné voľby v Maďarsku vyhrá. K urnám prišlo rekordne veľa Maďarov.

8. apr 2018 o 19:01 Lukáš Onderčanin

BUDAPEŠŤ. Ľudia v radoch čakali aj desiatky minút, aby mohli voliť. Voličov vylákalo aj pekné počasie. V Maďarsku sa o siedmej večer zatvorili volebné miestnosti. Neskôr v noci bude jasné, akú moc opätovne získa maďarský premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz.

Historicky rekordná účasť podľa analytikov mohla nahrávať opozičným stranám, no mobilizovať voličov sa darilo aj Fideszu.

Kampaň vládnej strany sa sústredila takmer výlučne na hrozbu migrácie či na finančníka Georgea Sorosa, ktorý sa podľa Orbána snaží zasahovať do maďarskej politiky.

Zabrániť dvom tretinám

Na rozdiel od Slovenska v Maďarsku neplatí volebné moratórium – aj počas nedele tak dobrovoľníci rozdávali letáčiky rôznych politických hnutí. Väčšina voličov si podľa prieskumov želá zmenu, no mnohí ju nevidia ani v opozičných stranách.

Web index.hu hovorí o viacerých incidentoch, keď napríklad vládna strana zvážala voličov z rómskych osád k volebným urnám.

Šance, že by Orbán prišiel o parlamentnú väčšinu sú veľmi malé. Opozícia sa však snažila najmä o to, aby nezískal dvojtretinovú väčšinu. Tá by mu umožňovala meniť ústavu a aj vyvíjať väčší tlak na svojich kritikov.

Zabrzdia Jobbik?

V to dúfali aj niektorí voliči opozície. „Orbán útočí na médiá, no pritom v nemocniciach chýbajú lieky či toaletný papier. Nechápem, prečo tieto témy vôbec neriešil,“ hovorí 28-ročný Tibor Kiss, ktorý prišiel na predvolebný pochod.

Tiež veril, že opozícia začne viac spolupracovať. Najväčšiu šancu postaviť sa Orbánovi má pritom strana Jobbik, ktorá sa snaží zbaviť svojej nálepky krajnej pravice. „Nebol by som nadšený, keby Jobbik vyhral, no možno by ho ostatné strany brzdili,“ hovorí pre SME.

Sčítanie hlasov môže trvať dlhšie ako v niektorých okolitých krajinách. Maďarsko využíva kombinovaný systém kandidátov aj straníckych zoznamov. Aktivisti aj opozícia navyše dlhšie upozorňujú, že systém v kombinácii s rozdelením volebných okrskov pomáhajú najsilnejšej strane.

Maďarsko patrí v Európe medzi krajiny, kde môže víťazná strana získať oveľa viac kresiel v parlamente aj s nižším volebným ziskom.