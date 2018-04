Saakašvili si v Holandsku našiel prácu. Bude prednášať na Speakers Academy

Ukrajinské úrady vo februári Saakašviliho vyhostili do Poľska, odkiaľ odcestoval do Holandska.

7. apr 2018 o 18:08 TASR

AMSTERDAM. Bývalý gubernátor Odeskej oblasti Michail Saakašvili, ktorého nedávno ukrajinské úrady vyhostili do Poľska, si našiel prácu v Holandsku.

Ako napísal na svojej facebookovej stránke, bude prednášať na vzdelávacom inštitúte Speakers Academy v holandskom Rotterdame.

"Dohodol som sa na spolupráci so Speakers Academy. Kým som v Európe, budem si zarábať na živobytie prednáškami," napísal Saakašvili. Vyjadril tiež nádej, že prednášať nebude dlho, ale že svoje skúsenosti z politiky využije už čoskoro na odstránenie oligarchov od moci a presadenie reálnych reforiem.

Ukrajinské úrady vo februári Saakašviliho vyhostili do Poľska, odkiaľ odcestoval do Holandska, kde získal identifikačný preukaz s právom na pobyt a prácu v EÚ.

Vlani v lete Saakašvili prišiel o ukrajinské občianstvo, ktorého bol zbavený na základe rozhodnutia prezidenta Petra Porošenka. Saakašvili bol v tom čase v USA, odkiaľ sa mu na Ukrajinu podarilo vrátiť, a to pešo a za pomoci svojich prívržencov, ktorí mu doslova prerazili kordón na ukrajinskej hranici. Na jeseň a začiatkom zimy Saakašvili ako líder Hnutia nových síl stál na čele protestov proti súčasnej vláde a proti Porošenkovi. Saakašviliho potom ukrajinská pohraničná služba zadržala a vyhostila do Poľska. Ukrajinské úrady mu zakázali vstup na územie krajiny do roku 2021.