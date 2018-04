Macronova strana začala zbierať podnety pre diskusiu o budúcnosti EÚ

Iniciatíva má názov Veľký pochod za Európu, bude trvať päť týždňov.

7. apr 2018 o 17:35 TASR

PARÍŽ. Francúzska vládna strana Republika v pohybe (LREM) spustila v sobotu svoju celoštátnu kampaň, ktorej cieľom je oboznámiť sa s obavami a návrhmi Francúzov ohľadom fungovania a budúcnosti EÚ a postavenia Francúzska v nej.

Iniciatíva má názov Veľký pochod za Európu, bude trvať päť týždňov a podľa zámeru organizátorov by z nej mali vyplynúť podnety pre konzultácie o budúcnosti EÚ, ktoré sa začnú 17. apríla prejavom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu.

Súčasťou Veľkého pochodu za Európu budú diskusie, ale aj návštevy domácností či zisťovanie názorov prostredníctvom dotazníkov. Tlačová služba LREM informovala, že aktivisti by mali navštíviť 100.000 domácností a dať vyplniť 25.000 dotazníkov. Počíta sa s tým, že do projektu sa počas sobôt zapoja aj viacerí členovia vlády a parlamentu za LREM. Časť z takto získaných návrhov a pripomienok by mala byť zapracovaná do volebného programu LREM pre budúcoročné voľby do EP.

Spomínané konzultácie o budúcnosti EÚ by sa mali do konca decembra tohto roku konať aj v ďalších krajinách EÚ.

V niektorých z ich metropol sa v sobotu uskutočnili aj podujatia súvisiace s Veľkým pochodom za Európu. Jedno z nich sa za účasti poslanca EP a belgického expremiéra Guya Verhofstadta konalo v Bruseli.

Francúzsky odborník na európske záležitosti Patrick Martin-Génier v rozhovore pre portál France Info poukázal na to, že kampaň LREM sa koná v čase, keď vo viacerých krajinách zosilnelo postavenie euroskeptických strán.